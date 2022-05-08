Генерал-майор СБУ: Украинские воины могут добиться уникальной победы со времен Второй мировой войны 8 8.05.2022, 14:22

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Агрессора не простят.

До сакральной для россиян даты – 9 мая – остался всего один день. Становится понятно, что для масштабного праздника "победобесия" им не хватает собственно побед. Россияне уже отказались от идеи проводить парады в Херсоне, Донецке и Луганске, которые находятся в оккупации. Впрочем от идеи проведения марша в Мариуполе рашисты не отказались. Для этого они продолжают разрушать и без того уничтоженный город, штурмовать украинских граждан и военных, находящихся на "Азовстали". Тем временем украинские защитники постепенно переходят в контрнаступление на восточном и южном рубежах.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

– Учитывая данные из официальных источников о ходе войны, как вы можете прокомментировать, что сейчас происходит на востоке нашей страны?

– Идут оборонительные бои. Очевидно, что все планы врага по поводу каких-то "побед" до 9 мая провалились. Они сейчас сосредоточили все свои усилия, я так понимаю, на одном месте – на "Азовстали". Наши ребята просто уникальны, никто не понимает, как им это удается, но пока они держат оборону. Дай им Бог силы.

– Мы также услышали от Валерия Залужного о подготовке контрнаступления на Изюмском и Харьковском направлениях. Какие у нас есть возможности для контрнаступления и как будет реагировать Россия?

– Противник там накопил очень огромное количество техники и людей, и нашим будет достаточно тяжело. Но таким образом мы можем не только сорвать планы врага по выходу на Славянск и Краматорск, но и окончательно отбить возможности каких-либо операционных действий на Харьковском направлении.

Если мы сможем действительно окружить накопившуюся в Изюме группировку, это будет такая победа, которой не было, наверное, еще со Второй мировой войны. Потому что впервые войска, какие-нибудь объединения, батальонные группы окажутся в оперативном окружении. Агрессору нужно определяться: сразу необходимо отступать и закрыть таким образом все свои планы на этом направлении, или действительно будет такая ситуация, о которой сказал Залужный. Наши действительно могут не только контрнаступать, но и окружить. Украинские военные могут выйти на рубежи Северского Донца, которые врагу будет трудно потом перейти.

– Кстати, мы видим, что действительно большое количество людей и техники собрано на тех рубежах с российской стороны. Однако в то же время мы знаем, что эти батальонно-тактические группы не доукомплектованы, некоторые из них - довольно сильно.

– Там не только проблема с укомплектованием. Там еще проблема морально-психологического состояния, потому что никто не хочет воевать, и они не понимают, зачем им это нужно. Для руководства России понятно: чем больше территории Украины они захватят, тем больше они будут потом торговаться на возможных переговорах. А для обычных солдат это непонятно, потому что они гибнут. Все эти проблемы видны на поверхности, мы их слышим из перехваченных разговоров.

Еще наши военнослужащие наблюдают за тем, что ухудшается состояние используемой ими техники. То есть появляются либо очень новые образцы – было сообщение о том, что уничтожен танк Т-90М, которых всего 40 штук на всю российскую армию – либо очень старые образцы. Они уже действительно используют едва ли не музейные образцы или те, которые используются на парадах или выставках. Это тоже говорит об изнурительности для них от этой войны. Поэтому будем надеяться, что каких-то чрезвычайных ресурсов у них уже не осталось.

– Неспокойно сейчас не только на востоке нашей страны. На днях мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал людей на выходные 7-8 мая уехать за пределы города. Также введен удлиненный комендантский час. По-вашему, зачем врагу эти области, ведь в Ивано-Франковске до этого вообще бои не шли?

– Смотрите, там боев так же не будет. Эта ситуация связана с тем, что враг, имея возможности совершать ракетные обстрелы с далекого расстояния, даже не заходя в воздушное пространство Украины, обстреливает города, ставшие убежищем для многих людей с востока Украины. Это как раз тот момент, когда Украина, к сожалению, ничем не может ответить, кроме противовоздушной обороны и возможности эвакуировать своих жителей из тех или иных регионов.

Враг пытается такими ударами, во-первых, дестабилизировать ситуацию внутри страны. Во-вторых, чтобы стрелять по объектам инфраструктуры, повредить нашу железную дорогу, какие-то логистические перекрестки и центры. Не всегда ему это удается, потому что ракета не всегда попадает туда, куда нужно. Но вместе с тем очень велика опасность таких обстрелов. Поэтому ясна реакция мэра города, где большое количество переселенцев.

– Россияне пытаются подорвать логистику поставки новейшей техники с Запада нашим военным, находящимся на восточных и южных рубежах. По-вашему, насколько мы готовы к таким ракетным ударам по мостам, по железнодорожной инфраструктуре? Я так понимаю, что мы предусмотрели эти варианты, потому что техника западного образца все же идет на передовую.

– Я бы меньше акцентировал внимание на наших возможностях, потому что враг это очень четко отслеживает. Я надеюсь, что все просчитано и альтернативные логистические направления так же отработаны. Не всегда используются даже мостовые переходы, поэтому я думаю, что нам просто нужно верить в то, что Вооруженные силы выйдут из этой ситуации достойно.

– Мы понимаем, что для врага очень важным остается Крымский мост, по которому перебрасывают оружие и контингент для войны. По-вашему, насколько пока гипотетическая возможность уничтожения этого моста может создать реальные стратегические проблемы для России?

– Мы, к сожалению, пока не имеем возможности это осуществить. Хотя понятно, что если этот мост будет разрушен, то у агрессора возникнут огромные проблемы по поставкам техники, живой силы и материально-технических ресурсов в Крым и на юг Украины.

– Хочется поговорить о Мариуполе. По мнению Арестовича, цель путина – взять "Азовсталь" до 9 мая. Как вы считаете, неужели полностью разрушенный завод, сотни раненых, среди которых женщины и дети, – это победа? Неужели народ России поверит в то, что эти простые гражданские жители – это неонацисты, как говорят в России, или враги?

– Народ России верит во все, что показывают по телевидению. У них нет альтернативной информации. Сколько бы мы ни пытались разговаривать на русском языке, передавать какие-либо "поздравления" через Instagram или еще что-нибудь, 80% населения верит своему телевидению и своему лидеру. Все, эта тема закрыта. Они поверят в то, что им покажут.

А им покажут переодетых в украинскую форму местных жителей, которые сейчас находятся в фильтрационных лагерях. Они поверят, что парад проходит в городе, который давно освобожден. Они там картинку нарисуют. Я так понимаю, что "Мосфильм" работает достаточно хорошо, и они могут даже какие-нибудь элементы снять в Москве и все это смонтировать - и все красиво получится.

К сожалению, никакие наши попытки донести до них правду им просто не нужны. Мы это видим реально. Даже общаясь со своими детьми, попавшими к нам в плен, они им не верят. Что уж говорить о нас? К сожалению, будет так, как покажет телевидение.

– Для российского военно-политического руководства привлекательным был бы вариант до 9 мая захватить Одессу и провести там парад. Вместе с тем Одесса им сейчас не по зубам. По вашему мнению, достаточно ли будет для внутренней аудитории проведения парада в разрушенном Мариуполе или, например, в Херсоне? Или они будут еще пытаться штурмовать Одессу до 9 мая?

– К 9 мая они уже точно ничего не смогут поделать. У нас стоит сейчас вопрос, что они будут делать после 9 мая, когда закончится все это "победобесие". У нас сейчас основная информация, поступающая со всех сторон, говорит о том, что они постараются выйти на переговоры. Но есть очень большое "но". Если они 9 мая действительно объявят об аннексии наших территорий, о завершении тех или иных вещей, связанных с пересечением красных линий, то я вообще сомневаюсь, что эти переговоры или даже контакты на уровне рабочих групп будут продолжаться.

Понимаете, реально в Украине никто не воспримет остановку или временное прекращение боевых действий без освобождения наших территорий хотя бы на уровне того, что было до 24 февраля. Это однозначно. Никто в украинском обществе не готов прощать агрессора за то, что он совершил на нашей территории. Посмотрим, что будет говорить их царь 9 числа, и из этого уже будем делать выводы.

– По данным офицеров оперативного командования "Юг", в Черном море зафиксированы подлодки, ракетные корабли и катера. Как вы думаете, какой будет тактика врага именно на море?

– Они блокируют наши порты в Черном и Азовском морях. Понятно, что они ставят своей целью недопущение наших экономических контактов, чтобы мы не могли развиваться, чтобы был уничтожен потенциал Украины как аграрного государства, которое кормит часть мира. Это все ясно. Другую тактику они не могут принять.

Ракетные корабли – это еще одна угроза югу Украины и такой посыл, что "мы можем повторить". Единственное, они не могут подойти слишком близко к берегу, они понимают наши возможности после уничтожения "Москвы". Это позволяет нам как-то оперативно реагировать на их маневры.

Некоторые говорят о возможности десантной операции на юго-западе. Но я сомневаюсь, что они могут выйти на это оперативное пространство, потому что реально очень боятся за свои корабли. Я все же надеюсь, что никаких чрезвычайных ситуаций по морю у нас не будет в ближайшее время.

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