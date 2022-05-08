«Моя тетя из Иркутска сказала, что я пьяная и все выдумала» 9 8.05.2022, 14:31

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Украинка чудом уехала из оккупированной Бучи с пятимесячной дочкой на руках.

С начала войны, по официальным данным погранслужбы Польши, в страну въехали около трех миллионов украинских беженцев, в основном женщины, дети и пенсионеры. Одни из них предпочли отправиться дальше, другие остались в Польше, где им предоставляют временное жилье, социальные выплаты, места в детских садах и школах, пишет currenttime.tv.

Беженка Виктория Петрова бежала из оккупированной российскими войсками Бучи со свекровью и пятимесячной дочерью на руках.

Сейчас они живут в Гданьске в польской семье. Восьмимесячная Алиса научилась сидеть и ползать уже в эвакуации. С ней часто играет четырехлетняя Зюзя, дочь хозяев квартиры.

"Отпустим наших пташек, только если они найдут себе жилье получше. Здесь им сейчас безопасно. Мы чувствуем ответственность за них и воспринимаем уже как часть семьи", – говорит Ольга, хозяйка квартиры, где украинские беженки живут бесплатно.

24 февраля Виктория с дочкой и мужем находились в Киеве. Они поехали в Бучу, где у них была квартира, в надежде переждать боевые действия за городом. Но вместо этого оказались в ловушке. Две недели без света, воды и тепла с грудным ребенком на руках под постоянными обстрелами. Пока была связь, Виктория звонила своей родной тете в Иркутск, пыталась рассказать о происходящем.

"Я с ней разговаривала по видеосвязи. Хотела, чтобы она услышала взрывы. Я ей даже показывала через окно, как заправка горит, как снаряд в дом попал, авиацию. А она сказала, что я это фоном наложила. Что я пьяная и все выдумала", – вспоминает Виктория.

Из-за стресса у украинки закончилось молоко. Маленькую Алису пришлось переводить на искусственное питание в тот момент, когда в квартире нельзя было даже нагреть воду. Приходилось разводить костер на улице, прячась от обстрелов за мусорными контейнерами.

Виктория уехала из Бучи по гуманитарному коридору вместе с родителями мужа и дочерью. Сам он остался. Российские военные не выпустили.

"Все машины обклеивали надписями "Дети": "Не "Діти", а "Дети". Кто-то написал на украинском, и им кричали: "Поменяйте быстро на русский, потому что могут расстрелять. Почти 100%. Не надо с ними заигрывать", – вспоминает Виктория.

Ни белая разорванная простынь, ни надпись "Дети" не защитили семью от российских пуль. Беженка говорит, что их спас поворот. Ее свекр нажал на газ. Они чудом проскочили и выжили. Добрались до Киева, а потом и до Польши.

Муж Виктории жив. Она ездила к нему в Украину неделю назад. В их доме в Буче все квартиры разграблены. Двери выбиты. Виктория со свекровью и Алисой пока предпочитают остаться в Гданьске. Очень хочется домой, но здесь пока безопаснее.

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