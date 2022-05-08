Как белорус делал коктейли Молотова для территориальной обороны Украины

Как белорус делал коктейли Молотова для территориальной обороны Украины1
- 8.05.2022, 14:35
- 3,426
Начало войны наш земляк встретил в Киеве.
Белорусский PR-менеджер Глеб Покатило после августа-2020 убежал от репрессий режима Лукашенко и получил международную защиту в Украине, сообщает «Белсат».
Начало войны Глеб встретил в Киеве. Сначала хотел выехать в более безопасное место, но, увидев огромные автомобильные пробки, передумал. Решил, что в первую очередь должны выезжать женщины с детьми, а также люди пожилого возраста, и остался в городе. Приходилось ночевать с соседями в бомбоубежище, так как в квартире спать было опасно.
«Люди постоянно жили в ритме «вверх-вниз». Гречку поставил [вариться. –ред.], сирена-вниз побежал. Сирена закончилась-пошел выключать гречку», - рассказывает Глеб о жизни в первые дни войны.
Нашему герою приходилось стоять в очереди в магазин за продуктами, когда вокруг звучали сирены воздушной тревоги. А пока был комендантский час-помогать делать "бандеровские смузи" [бутылка с горючей смесью. – ред.].
«Свойство украинского народа таково: они не делают из себя жертвы обстоятельств, они сознательно жертвуют собой, чтобы защитить свою землю» - говорит Глеб.