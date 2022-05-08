Про три П 12 Ника Белоцерковская

8.05.2022, 14:49

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Помаршируют с флажками, водочки выпьют, деток нарядят в форму НКВД.

Я позволю себе быть запредельно бестактной, и всем нам напомню – воевала с фашистами не Россия, а СССР. Для тех, кто запамятовал: СССР – это Союз Советских Социалистических Республик, в который входила, в том числе, Украина.

А теперь занимательная математика. Будем вместе считать. Военные потери в ВОВ (по официальным данным, – ред.): русские – 5 756 000 человек, украинцы – 1 377 400.

Понятно, что каждый 5-й убитый солдат был украинец? А совокупно из погибших 10 человек – русских 6, а остальные 4, как их называли – «младшие братья».

Но кто же о них вспоминает в момент, когда от величия прет Старшего Брата. Это же НАША Победа. Можно 40% у младших и стыбрить. Я еще молчу о союзниках с Запада. Но, давайте дальше считать.

В России, приватизировавшей себе Победу, средняя пенсия ветерана ВОВ – 40 000 рублей ежемесячно.

А зарплата чиновника (слуги народа), например, работника Госдумы – 500 000 рублей. И это без премий (и взяток). То есть Гордость получает – 40 тысяч, а Слуга – 500. Логично.

О размерах взяток для слуг говорить будем? Вспомнить, к примеру, легендарного полковника Захарченко и изъятые у него 8.5 миллиардов рублей. Обращаю внимание, что это – только полковник. А какие легенды ходят про генералов.

Ай. Чуть не забыла! В 2019 году президент РФ щедро отслюнявил единоразово выплату ветеранам ВОВ к дню победы (!) аж в 10 000 рублей. Со слезами. На глазах. Это сколько? 50 г скрепной черной икры? Большая столовая ложка.

А теперь – ШОК-контент. Во Франции ветеран ВОВ получает пенсию 3000 евро (и бесплатная медицина). Ежемесячно.

Еще раз, по буквам – ТРИ ТЫСЯЧИ евро.

Но при чем тут чужие ветераны?

Это же НАША победа! Помаршируем с флажками, водочки выпьем, деток нарядим в форму НКВД.

Ну, и похвалимся, сколько «укропов» уже завалили. Так «патриоты» теперь зовут тех, которые дети и внуки от «каждый пятый солдат в ВОВ».

И, да, оба моих личных дедушки, и украинец и русский, прошли войну от звонка до звонка. Вот бы они сейчас охренели. В День Победы во время ВОЙНЫ с Украиной.

Ника Белоцерковская, Instagram

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