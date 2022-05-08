Медики назвали лучшие продукты, нормализующие пищеварительную систему 1 8.05.2022, 14:58

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Они особенно важны для людей в возрасте 65 лет и старше.

Недавнее исследование, проведенное в США, в котором приняли участие 2000 человек в возрасте 65 лет и старше, показало, что более 40% испытуемых жалуются на запоры.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Эти пять продуктов/напитков предотвращают или облегчают запор:

Артишоки

Исследования показывают, что артишоки обладают пребиотическими свойствами, которые полезны для здоровья кишечника. Пребиотические продукты содержат клетчатку, которая питает полезные бактерии, присутствующие в пищеварительной системе человека. Употребление артишоков также увеличивает популяцию полезных бактерий в кишечнике, что способствует оптимальному функционированию пищеварительной системы, в том числе рутинному опорожнению кишечника.

Яблоки

В маленьком яблоке содержится около 3,6 грамма пищевых волокон. Клетчатка проходит через желудочно-кишечный тракт, не разрушаясь, и, таким образом, стимулирует дефекацию и способствует образованию фекалий. Яблоки также содержат пектин, тип растворимой клетчатки со слабительными свойствами.

Бобы

Большинство видов фасоли содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, которая способствует здоровью и нормальному функционированию пищеварительной системы и стимулирует работу кишечника.

Растворимая клетчатка привлекает жидкость в кишечник и смягчает текстуру стула. Нерастворимые волокна создают трение в пищеварительной системе; это движение выводит отходы из пищеварительного тракта.

Кофе

Хотя механизм не совсем ясен, одна из теорий состоит в том, что кофеин может помочь ускорить работу пищеварительной системы. Кофеин, содержащийся в кофе, является веществом, оказывающим в целом стимулирующее действие, и так же, как он влияет на центральную нервную систему, он также может стимулировать симпатическую нервную систему, которая, помимо прочего, отвечает за пищеварение.

Кофеин может стимулировать движение желудочно-кишечного тракта, известное как перистальтика, которая представляет собой серию мышечных сокращений. Это на самом деле увеличивает сокращение движений тонкой и толстой кишки, пока в конечном итоге не вызовет необходимость сходить в туалет.

Семена чиа

Эти семена маленькие, но мощные и могут дать вам именно то количество пищевых волокон, которое вам нужно. Известно, что семена чиа насыщают из-за их удивительной впитывающей способности. Каждый из них может поглощать воду, превышающую его вес в 10 раз, что оставляет вас сытым на более длительное время и облегчает дефекацию. Просто обязательно пейте воду, когда добавляете их в пищу, которую вы едите.

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