Что будет девятого мая? 3 Аркадий Бабченко

8.05.2022, 15:06

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Аркадий Бабченко

Куда важнее, что в этот день скажет и сделает Байден, а не Путин.

Что вы носитесь с этим девятым мая, как с писаной торбой… Девятого мая Путин объявит войну! Девятого мая Путин объявит мобилизацию! Девятого мая Путин объявит победу и капитуляцию! Девятого мая то, девятого мая се… Да не все ли равно? Что ж вы все никак не поймете одну простую вещь.

Россия - страна, которая управляется в ручном режиме одним единственным человеком, воля которого закон. И ему для того, чтобы нажать ядерную кнопку, нафиг не надо объявлять войну. Чтобы ввести войска в любую страну, ему нафиг не нужно согласие или несогласие совета федерации. Чтобы объявить всеобщую мобилизацию, всеобщий гулаг, всеобщие расстрелы или всеобщий праздник - ему вообще не надо ничего говорить.

И чтобы объявить победу - ему не надо захватывать Киев. Мариуполь взят, коридор в Крым пробит, «Азов» уничтожен - ну, в их докладах будет так - все, победа!

И именно что-то типа этого он и скажет. Но значения это не будет иметь никакого. Потому что после девятого мая будет все то же самое, что и до. Война. И ожидание, что в любой момент он нажмет красную кнопку.

Вы думаете, что если он не начнет войну девятого мая - все, проехали, можно выдохнуть? Да ничего подобного.

Я вам скажу, что будет девятого мая. Девятого мая Байден подпишет лендлиз. И вот это куда важнее.

Куда важнее, что девятого мая скажет и сделает Байден, а не Путин.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»

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