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Лукашенковские силовики вместе с нелегалами из Мали и Кубы бросали камни в польских пограничников

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  • 8.05.2022, 15:15
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Лукашенковские силовики вместе с нелегалами из Мали и Кубы бросали камни в польских пограничников

Мигрантов доставили к границе на служебной машине.

Провокации мигрантов на белорусско-польской границе не прекращаются. 7-го мая 27 человек вновь стремились прорваться на территорию Евросоюза. Польская пограничная служба сообщает о задержании граждан Мали и Кубы за незаконное пересечение государственной границы.

Погранслужба сообщает, что за последние сутки в Польшу из Беларуси пыталась незаконно пройти группа из 27 человек. Среди них было граждане Мали и Кубы.

Кроме того польские пограничники сообщают, что произошла попытка силового пересечения границы. По данным пограничной службы Польши, белорусские силовики привезли на служебных машинах около 20 человек к границе. Вместе они бросали камни в польский патруль.

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