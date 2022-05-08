Лукашенковские силовики вместе с нелегалами из Мали и Кубы бросали камни в польских пограничников 9 8.05.2022, 15:15

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Мигрантов доставили к границе на служебной машине.

Провокации мигрантов на белорусско-польской границе не прекращаются. 7-го мая 27 человек вновь стремились прорваться на территорию Евросоюза. Польская пограничная служба сообщает о задержании граждан Мали и Кубы за незаконное пересечение государственной границы.

W dn.07.05 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾27 cudzoziemców-m. in.ob.Mali i Kuby.#PSGCzeremcha była próba siłowego przekroczenia granicy-służby🇧🇾przywiozły samochodami służbowymi grupę ok.20 cudzoziemców. Osoby i służby🇧🇾rzucały kamieniami w patrole🇵🇱. pic.twitter.com/1EXhm1XNUQ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 8, 2022

Погранслужба сообщает, что за последние сутки в Польшу из Беларуси пыталась незаконно пройти группа из 27 человек. Среди них было граждане Мали и Кубы.

Кроме того польские пограничники сообщают, что произошла попытка силового пересечения границы. По данным пограничной службы Польши, белорусские силовики привезли на служебных машинах около 20 человек к границе. Вместе они бросали камни в польский патруль.

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