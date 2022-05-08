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ВСУ одним залпом уничтожили огромное скопление вражеских танков, САУ и бензовозов на Изюмском направлении

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  • 8.05.2022, 15:21
  • 17,084
ВСУ одним залпом уничтожили огромное скопление вражеских танков, САУ и бензовозов на Изюмском направлении

Оккупанты разместили технику на базе без всякой маскировки.

Артиллерия украинских десантников поработала по скоплению российской техники на Изюмском направлении, сообщает УНИАН.

Оккупанты разместили на базе кучу бензовозов, САУ и танков, которые стояли без маскировки.

«Вероятнее всего они не ожидали, что до них что-то может долететь что-то серьезное», - пишет УНИАН.

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