ВСУ одним залпом уничтожили огромное скопление вражеских танков, САУ и бензовозов на Изюмском направлении

ВСУ одним залпом уничтожили огромное скопление вражеских танков, САУ и бензовозов на Изюмском направлении4
- 8.05.2022, 15:21
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Оккупанты разместили технику на базе без всякой маскировки.
Артиллерия украинских десантников поработала по скоплению российской техники на Изюмском направлении, сообщает УНИАН.
Оккупанты разместили на базе кучу бензовозов, САУ и танков, которые стояли без маскировки.
«Вероятнее всего они не ожидали, что до них что-то может долететь что-то серьезное», - пишет УНИАН.