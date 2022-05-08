Лукашисты стыдливо отменяют свои же контрсанкции 6 8.05.2022, 15:36

9,626

В продаже снова появились польские яблоки.

В Беларуси в розничной продаже снова появились польские яблоки. Напомним, в начале года они попали под контрсанкции Минска, но в конце апреля с этого товара сняли ограничения.

Напомним, в Беларуси с 1 января этого года в ответ на западные санкции ввели запрет на импорт из «недружественных стран». Под ограничения попали в том числе яблоки из Польши, которые зачастую были дешевле белорусских. Многие торговые сети взамен польских стали закупать украинские яблоки. Но они были дороже. Однако после начала войны поставки этих фруктов из Украины прекратились.

В конце апреля Минск вывел яблоки из-под контрсанкций. Теперь в продаже стали появляться эти фрукты из Польши. Так, они стали доступны для покупателей «Е-доставки», обращает внимание zerkalo.io.

При этом в «Е-доставке» польские яблоки сейчас предлагают со скидкой, они стоят 3,99 рубля за килограмм (ценник без акции — 5,79 рубля). Остальные фрукты — из Турции и Азербайджана. Белорусские яблоки недоступны для заказа.

В службе доставки торговой сети «Перекресток» также нет в наличии отечественных яблок. Зато можно купить фрукты из Молдовы (от 3,99 до 5,46 рубля), из Турции (от 3,51 до 7,29 рубля), Азербайджана (5,69 рубля).

Белорусские яблоки удалось найти в доставке Green, цена — 4,27 рубля за килограмма (сорт «Голден»). Остальные — импорт (страны происхождения не указаны). Цены на импортные фрукты — от 3,99 до 9,43 рубля.

Напомним, в Беларуси не первый год возникают проблемы с наличием в продаже отечественных яблок, особенно ближе к весне. Правда, в некоторых случаях они заканчиваются еще в начале года. К примеру, в июне 2020 года Госконтроль сообщил о дефиците белорусских яблок в Гродненской области. Оказалось, что яблоки из стабфонда, которые должны были быть в наличии до конца мая, закончились еще в январе. В таких ситуациях нам на помощь приходили польские фермеры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».