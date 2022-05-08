Защитники Мариуполя объяснили, почему не будут сдаваться 3 8.05.2022, 17:08

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Есть две причины.

Первая и основная — Россия не собирается оставлять их в живых. А вторая — оккупанты представляют угрозу для Украины и всего мира. И ее нужно обязательно ликвидировать, ведь РФ не остановится.

Такой комментарий дал офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко во время пресс-конференции в воскресенье, 8 мая, пишет unian.net.

"Сдаться для нас не вариант, потому что Россия не заинтересована в наших жизнях", — сообщил защитник Мариуполя.

После этого Самойленко объяснил, почему весь цивилизованный мир должен поддержать украинскую армию и, в частности, защитников Мариуполя. Ведь если падет Украина, то РФ пойдет дальше — в Польшу и страны Балтии.

"Хочу обратить внимание вот на что: политики сейчас пытаются договориться с этими животными, варварами — российской армией. Забывая, что эти люди делают с Украиной прямо сейчас, что они пришли уничтожать. Наша главная цель — уничтожить угрозу. Вот почему нам нужна поддержка всего мира, свободного мира. Потому что мы защищаем сейчас и его", — заявил Самойленко.

"Мы сражаемся за свободный мир. Потому что российские аппетиты только растут и, если они раздавят нас, украинскую оборону, все пойдет прахом. Они пойдут дальше — пойдут в Польшу, в страны Балтии, возможно — еще дальше", — подытожил офицер.

Напомним, во время пресс-конференции Самойленко также сообщил, что пока неизвестно, остались ли гражданские на территории "Азовстали". А еще он раскритиковал украинское правительство, так как представители власти не смогли защитить Мариуполь.

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