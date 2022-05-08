Путин спятил 21 Альфред Кох

8.05.2022, 17:39

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Россияне сами не знают, зачем воюют.

Семьдесят третий день войны внес, наконец, ясность в вопрос о целях России в войне с Украиной. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил граду и миру, что Россия не остановится, пока не выйдет на границу с Польшей.

Он, правда, не сообщил, что будет с другими границами Украины и предполагает ли Россия выйти еще и на границы со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой. Но не надо обладать большим воображением, чтобы догадаться, что Толстой хочет выйти и на них.

До этого их амбиции были скромнее: Шойгу месяц назад выступал в том духе, что вот "освободим" "ЛНР" и "ДНР" в границах областей - и все. Такую, мол, задачу мы изначально себе и ставили. Непонятно, правда, зачем тогда они пытались безуспешно штурмовать Киев, Чернигов и Сумы, но да ладно. Зачем искать логику там, где ее в принципе быть не может?

Потом, однако, его подчиненный, генерал-майор Рустам Миннекаев его опроверг. Он сказал, что в дополнение к "ЛНР" и "ДНР", они еще хотят иметь сухопутный коридор в Крым (чуть не написал в Данциг), и в Приднестровье. То есть хотят вообще отрезать Украину от Черного моря, и значит взять не только Николаев, но и Одессу.

Я когда вижу такую разную публичную оценку задач своей собственной страны, причем людьми, которые заведомо не имеют права этого делать, то я, как старый бюрократ, сразу понимаю, что это означает. Это означает полный бардак.

Ну вот кто такой Петр Толстой? Обычный депутат Госдумы от правящей партии "Единая Россия". Пост вице-спикера ничего к его реальным полномочиям не добавляет. Вот какое он имеет право делать такого рода заявления? Разве он не знает, что для этого есть Лавров? Шойгу, наконец. Ну и, разумеется, Путин.

Знает прекрасно. Тогда почему он делает такого рода заявления (не имея на это никаких полномочий), полностью противореча официальной позиции Кремля, озвученной ранее Шойгу? И, заметьте, прошло уже больше десяти часов, а его еще никто не опроверг!

И почему какой-то генерал-майор (в ВС РФ 250 генерал-майоров) может публично поправлять своего начальника? Это, бл...дь, армия или дискуссионный клуб? И, заметьте, его опять же, никто не опровергает! Как это понимать?

И вообще: какое все это имеет отношение к реальности? Российская армия уже полтора месяца не может взять Попасную, угробили там уже тысячи своих солдат, и при этом какой-то м...дак с постной рожей сообщает, что они собрались выйти на польскую границу.

Дядя! Разуй глаза! Возьми карту (глобус?) и посмотри: где Попасная, а где польская граница! И убейся о стену, недоумок. Вообще, что-то Толстых развелось - как собак нерезаных. Куда не плюнешь - везде Толстой. Складывается впечатление, что это единственный аристократический род, который счастливо избежал большевистской резни. Теряюсь в догадках...

Или этот генерал-майор тоже... Вот че ты вылез умничать? Кто тебя за язык тянул? Это армия или что? Где субординация? Где дисциплина? И никому нет дела до того, что происходит самая настоящая дискредитация высшего российского руководства. В частности, цельного генерала "второй армии мира" Шойгу.

Я нисколько не шучу. Никакие иноагенты не сделали больше для того, чтобы превратить высшее российское руководство в клоунов, чем их добровольные помощники в лице всевозможных вице-спикеров и генерал-майоров. И в эту же копилку каждое выступление Дмитрия Пупсик Медведева, который уже поднадоел демонстрацией своего избыточного радикализма.

Эта какофония заявлений, каждое из которых отменяет предыдущее и которые никак не опровергаются и действуют все одновременно - никакая не продуманная стратегия, а самый настоящий бардак. Бардак, который царит в высших эшелонах российской власти с тех пор как рухнул один единственный их план, который только и был в реальности: в три дня взять Киев, свергнуть Зеленского и поставить во главе Украины свою марионетку.

Оставим в стороне вопрос о реалистичности этого плана и о тех гениальных стратегах, которые его составляли. Но это был хотя бы ясный и понятный план и его действительно пытались реализовать.

После того, как этот план рухнул, вся кампания потеряла смысл и продолжается по инерции, и лишь потому, что Путин не хочет признаться себе в том, что он облажался по полной.

Я понимаю, что такое признание чревато для него самыми неприятными последствиями, вплоть до потери власти и неизбежной расправы над ним. Но чем дальше он тянет с этим признанием, тем вероятность самого плохого для него сценария становится все выше.

Вот и сегодня российские СМИ радостно сообщают, что российская армия, наконец, взяла Попасную! Ура! Даже если допустить, что так оно и есть (а это не так), то хочется спросить: и что? Как это приблизило вас к победе? И как она выглядит - ваша победа?

Если она выглядит так, как говорит Толстой - то представляете сколько таких Попасных вам еще предстоит взять? У вас хватит солдат и техники для этого? Вы продвинулись вглубь страны максимум 150-200 км. На это ушло два с половиной месяца и вы потеряли ранеными и убитыми треть своей армии вторжения. И у вас уже сейчас практически неразрешимые логистические проблемы.

А что будет, когда вы продвинетесь на 500 км? А вы знаете, что до польской границы вам еще нужно идти больше 1000 км? Что тогда у вас будет с логистикой? А с потерями? И как вы будете бороться не только с ВСУ, но и с партизанами у себя в тылу?

Признайтесь честно: вы не имеете ответов на эти вопросы. А точнее сказать, вы боитесь их произнести. Потому, что они совсем плохие для вас.

Теперь предположим, что ваша победа выглядит так, как говорит Шойгу. Допустим, я взмахнул волшебной палочкой и вы вышли на административные границы Луганской и Донецкой областей. И что? Вы благородно предлагаете Украине мир, а она - отказывается. Нет, говорит, будем продолжать драться. Что тогда?

Аппелировать к ее союзникам? Мол, мы предлагаем мир, а Украина хочет продолжать эту бессмысленную войну. Воздействуйте на нее. И если она откажется, то перестаньте ей помогать! Так что ли? В этом план?

Но Запад (устами много кого, например, министра иностранных дел Великобритании) уже сказал, что будет помогать Украине до тех пор, пока российская армия не будет изгнана со всей территории Украины. И даже уточнил: включая Крым. И, кстати, про отмену санкций, до тех пор тоже можно даже не заикаться. Следовательно, война будет продолжаться потому, что ключ к ее окончанию теперь уже в руках Украины, а не России.

Так что и этот план не работает. И понятно почему. Это пустая болтовня. А правда состоит в том, что никакого плана у вас нет. Вы сами не знаете, зачем вы воюете и какие цели у вас в этой войне. Вы просто гоните солдат на убой и ждете, когда ваш говнокомандующий примет хоть какое-то решение.

А если он его никогда не примет? Тогда что? Вы так и будете тупо штурмовать Попасную? А ведь он его и вправду не примет. И не ждите. Потому, что никакого приемлемого для него решения нет. Единственное решение, которое он может принять - это отступить к своим границам, оставить Украину в покое и заплатить репарации.

Но даже ребенок понимает, что для него это означает политическую смерть. И может быть даже не только политическую.

В самом начале кампании, предвкушая быструю победу, Путин говорил украинским военным: "Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

Теперь настала пора обратиться с аналогичным предложением к российским военным: "Российские солдаты, офицеры и генералы! Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой воров и убийц, которая засела в Кремле и взяла в заложники весь российский народ".

И если вы этого не сделаете, то вы будете разгромлены. Не сегодня - так завтра. Не завтра - так послезавтра. У вас нет шансов, потому что у вас нет никакого плана. Вы сами не знаете, зачем вы воюете. Но вы знаете и другое: что у вас нет ни сил, ни средств для того, чтобы вести ту войну, которую хочет от вас Путин. Он спятил. Уберите его.

Иначе вас ждет катастрофа. Потому, что вы не правы. Потому, что правы украинцы. И все те, кто стоит вместе с ними против вас.

Альфред Кох, "Фейсбук"

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