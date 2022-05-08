В 49 районах Беларуси запретили посещать леса или ввели ограничения

В 49 районах Беларуси запретили посещать леса или ввели ограничения1
- 8.05.2022, 17:55
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Запрещено посещать леса на границе с Украиной.
Запрет и ограничения на посещение лесов ввели в 49 районах Беларуси. Об этом сообщило mlh.by Министерство лесного хозяйства.
По состоянию на 8 мая посещение лесов ограничено практически во всей Минской области, кроме Мядельского и Логойского районов.
В Гомельской области в 10 районах ограничено посещение лесов, а в 6 — запрещено. Это Наровлянский, Брагинский, Лоевский, Гомельский, Калинковичский и Мозырский районы.
В Брестской области ограничено посещение лесов в трех районах, запрещено в одном — Дрогичинском районе.
В Гродненской области в семи районах ограничено посещение лесов. В Могилевской области — в двух.
В Витебской области посещать леса сейчас можно. Там нет никаких ограничений на данный момент.
Ранее сообщалось, что на границе Украины и Беларуси подорвался офицер КГБ.