Bloomberg: Венгрия продолжает блокировать решение ЕС о нефтяном эмбарго

Bloomberg: Венгрия продолжает блокировать решение ЕС о нефтяном эмбарго11
- 8.05.2022, 18:18
- 5,068
Переговоры могут возобновиться в ближайшие дни.
Встреча 27 послов ЕС завершилась без соглашения о шестом пакете санкций, который предусматривает запрет импорта российской нефти.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Венгрия продолжила блокировать предложение ЕС о запрете импорта российской нефти.
Таким образом Венгрия задерживает весь шестой пакет санкций блока против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.
Сообщается, что переговоры длились меньше двух часов и могут возобновиться в ближайшие дни. Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк также информирует, что встреча послов ЕС завершена без достижения согласия в вопросе о введении санкций.
По информации "Польского радио", обсуждение продолжится в понедельник, 9 мая.