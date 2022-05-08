Bloomberg: Венгрия продолжает блокировать решение ЕС о нефтяном эмбарго 11 8.05.2022, 18:18

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Переговоры могут возобновиться в ближайшие дни.

Встреча 27 послов ЕС завершилась без соглашения о шестом пакете санкций, который предусматривает запрет импорта российской нефти.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Венгрия продолжила блокировать предложение ЕС о запрете импорта российской нефти.

Таким образом Венгрия задерживает весь шестой пакет санкций блока против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Сообщается, что переговоры длились меньше двух часов и могут возобновиться в ближайшие дни. Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк также информирует, что встреча послов ЕС завершена без достижения согласия в вопросе о введении санкций.

По информации "Польского радио", обсуждение продолжится в понедельник, 9 мая.

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