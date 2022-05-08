Белорусы предлагают поставить в Минске памятник Шушкевичу 12 8.05.2022, 18:37

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Также предлагается назвать в его честь улицу.

Появилась петиция, в которой белорусы предлагают поставить памятник Станиславу Шушкевичу и назвать в его честь одну из улиц Минска.

Шушкевич — первый руководитель независимой Беларуси. При нем государственной символикой стали исторические герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг.

«Беловежского зубра» не стало в возрасте 87 лет, в ночь на 4 мая. Шушкевича похоронили на Северном кладбище недалеко от матери. Чтобы проститься с ним, люди стояли в длиннющей очереди, а во время мессы в костеле провели политика в последний путь долгими аплодисментами в знак уважения.

Гроб Шушкевича накрыли бело-красно-белым флагом.

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