Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Украину и посетил Ирпень

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Украину и посетил Ирпень2
- 8.05.2022, 18:55
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Он шокирован увиденным.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Ирпень Киевской области.
«Только что имел честь говорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который сотворили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был в шоке», — сообщил в Telegram мэр города Александр Маркушин.
Мэр города подчеркнул, что Трюдо увидел сожженные и полностью разрушенные дома местных жителей, которые еще недавно радовались жизни и строили планы на будущее. Он также поблагодарил канадского премьера за поддержку Украины.
«Верим в дальнейшее сотрудничество наших стран и по восстановлению украинских городов после нашей победы. Надеюсь на поддержку Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению инфраструктуры в Ирпене», — написал он.