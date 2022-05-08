Белорусским водителям прилетят «письма счастья» из России 3 8.05.2022, 19:12

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Как это будет работать?

Не так давно Путин одобрил идею соглашения с Беларусью о взаимном признании решений по нарушению ПДД. Сайт office life разбирался, почему это важно как для белорусских автомобилистов, которые регулярно бывают в России или планируют туда поездку, так и для тех, кто ездит по Беларуси на машине с российской регистрацией.

Зачем нужен этот документ и чем он обернется для сторонников «углубленной интеграции в автомобильном мире», журналисты поговорили с Сергеем Ивановым, в прошлом — адвокатом Минской городской коллегии адвокатов, а сейчас — адвокатом адвокатской палаты Московской области. Значительная часть практики Сергея Валерьевича касается именно защиты прав в делах о ДТП и соблюдения ПДД.

Откуда возникла проблема?

Необходимость принятия такого документа обсуждается уже несколько лет, а сейчас он вышел на финишную прямую. Дело в том, что пользоваться автомобилем с российской регистрацией стало для белорусов настоящим трендом. И вот почему:

Автомобили без переоформления на российском рынке и раньше, и сейчас предлагаются едва ли не в два раза дешевле.

Не надо платить утилизационный сбор (в зависимости от возраста авто это от 544,5 до 1225,1 рубля на б/у авто для физлиц) и тратиться на регистрацию в ГАИ.

Автомобилист избавлен от ежегодной госпошлины за участие ТС в дорожном движении (от 61 до 223 рублей).

Можно не бояться камер на скорость и штрафов за парковку.

В ответ на каждый довод правоохранители и юристы приводили контраргументы:

Привлекательная цена может говорить о криминальном прошлом автомобиля, и тогда есть риск его изъятия. Долги или смерть реального владельца (того, кто вписан в техпаспорт и живет где-то в России) закончатся тем же.

Страховка по увеличенным тарифам «съедает» остальные выгоды. При наличии только техпаспорта на российское авто полис на год будет стоить 84 евро (на конец апреля 2022 года), и это в среднем в два раза выше, чем в обычном случае. Без страховки штраф составит 20 б.в., то есть 640 рублей. Кстати, выплаты по страховке получить сможет только владелец либо доверенное лицо.

Если в течение двух месяцев после совершения правонарушения автомобиль будет остановлен сотрудниками ГАИ, то штраф все же заплатить придется. На трассе М1 регулярно работают пункты контроля и оплаты, где с нерезидентов взимаются штрафы за превышение скорости, зафиксированное датчиками фотофиксации.

Теперь преимуществ в пользовании автомобилем с российской регистрацией станет еще меньше.

— Соглашение будет означать, что взыскания в области дорожного движения, которые совершены в Беларуси, будут признаваться в России и наоборот, — комментирует Сергей Иванов.

Кому это важно?

— К примеру, если российского водителя лишили права управления транспортным средством на территории Беларуси, он не сможет, вернувшись домой, под предлогом утери водительского удостоверения получить права заново. То же самое касается и белорусских водителей. Этой уловкой водители пользовались регулярно, — отмечает адвокат.

Вторая категория водителей — те, кто игнорирует ограничение скорости на дорогах страны-соседки. Теперь «письма счастья» догонят их дома.

Изменения также почувствуют и те, кто продал свой автомобиль без оформления водителю из соседнего государства. Белорусские штрафы теперь придут российскому владельцу, а российские — белорусскому.

Как это будет работать?

В проекте документа говорится, что госавтоинспекции России и Беларуси будут направлять друг другу запросы с информацией о вынесенных решениях.

Исполнение решений будет происходить в рамках законодательства и в национальной валюте страны, на территории которой они исполняются.

Деньги от штрафов будут поступать в доход страны проживания лиц, совершивших административные правонарушения.

Что еще важно помнить?

— Водителям также важно знать, что административное законодательство Беларуси и России отличается, — подчеркивает Сергей Иванов. — Так, в Беларуси привлечь к исполнению административного правонарушения можно только в течение двух месяцев. В России в этом плане существует градация сроков — в зависимости от тяжести совершенного проступка. Например, общий срок давности — 2 месяца, если дело о правонарушении рассматривается судьей (там, где предусмотрено лишение прав) — 3 месяца, а по ряду правонарушений (пьяный за рулем, нарушение ПДД, повлекшее ДТП с причинением вреда здоровью) — до года.

Проект соглашения уже одобрен обеими сторонами, осталось его подписать и ратифицировать на уровне законодательных систем России и Беларуси.

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