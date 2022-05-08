Что еще придумает Путин? 7 Александр Роднянский

8.05.2022, 19:22

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На территории бывшего СССР идет самая кровавая война со времен Второй мировой.

Сегодня, 8 мая, весь мир отмечает победу над гитлеровской Германией.

А завтра этот праздник будут отмечать в России. По Красной площади поедут танки, повезут ракеты, над ней пролетят самолеты.

Как и во всех советских семьях, в моей семье этот праздник считался главным. Дедушка получал легальное право опрокинуть с друзьями военной поры свои «250 грамм», не боясь «отгрести» от строгой в этом вопросе бабушки. Они любили этот день. И приучили к этому и меня.

Но сегодня все не так. На территории бывшего СССР идет самая кровавая война со времен Второй мировой. Ее авторы пытаются убедить всех в том, что они - «продолжатели дела победителей». Люди, вторгшиеся в Украину, разбомбившие Харьков и Мариуполь, убивающие стариков, женщин и детей, пытаются доказать, что они сражаются с нацизмом. Какая жестокая насмешка над памятью прежних советских поколений. В том числе и моих стариков.

Флаг Победы над Рейхстагом подняли Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Алексей Берест - украинец, уроженец село Горяйстовка Ахтырского района. В феврале этого года российская армия пыталась захватить Ахтырский район - города Ахтырку и Тростинец бомбила российская авиация, в том числе применив бомбовые кассеты и вакуумную бомбу, что квалифицируется как военное преступление...

Киевские ветераны ВОВ записали видеообращение к президенту Путину с требованием дать возможность выйти из окружения украинским солдатам и гражданским лицам, находящимся на Азовстали:

«Логика Гитлера была понятна, он хотел уничтожить все нации. Зачем вы напали на нас, непонятно. Мы ничего не просили и не навязывали вам свои порядки», - говорит Александра Романчикова, медсестра в блокадном Ленинграде.

Летчика, чья фотография на плакатах украшает сейчас все улицы Москвы, зовут Петр Дзюба. Он украинец, легендарный военный ас. Дзюба родился в селе Константиновка (Донецкая область), разбомбленном российской армией в 2022 году. Похоронен он на кладбище №10 в Харькове, которое тоже уничтожено обстрелом.

Завтра наступит 9 мая и впервые в жизни я жду этот день с ужасом…Что еще придумает Путин?

Александр Роднянский, Instagram

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