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Защитники Мариуполя устроили сюрприз для оккупантов

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  • 8.05.2022, 19:29
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Защитники Мариуполя устроили сюрприз для оккупантов

Видеофакт.

Защитники украинского Мариуполя после прорыва на территорию "Азовстали" российских оккупантов смогли заминировать отдельные участки на заводе, пишет unian.net.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и показал видео отчаянной операции.

"Для описания героизма и профессионализма наших защитников Мариуполя нет слов. После понятной тактики использования оккупантом эвакуации для усиления позиций наши защитники отчаянно, несмотря на риск, провели минирование слабых участков", – написал он.

По его словам, это уже вторая история, которая поразила даже врагов.

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