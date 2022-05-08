Защитники Мариуполя устроили сюрприз для оккупантов

Защитники Мариуполя устроили сюрприз для оккупантов1
- 8.05.2022, 19:29
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Видеофакт.
Защитники украинского Мариуполя после прорыва на территорию "Азовстали" российских оккупантов смогли заминировать отдельные участки на заводе, пишет unian.net.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и показал видео отчаянной операции.
"Для описания героизма и профессионализма наших защитников Мариуполя нет слов. После понятной тактики использования оккупантом эвакуации для усиления позиций наши защитники отчаянно, несмотря на риск, провели минирование слабых участков", – написал он.
По его словам, это уже вторая история, которая поразила даже врагов.