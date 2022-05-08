На востоке и юге Украины идут ожесточенные бои 8.05.2022, 19:40

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Последняя информация от Генштаба ВСУ.

В воскресенье, 8 мая, основные усилия россияне сосредоточили на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью предотвращения действий украинской авиации на востоке Украины и в Черноморской операционной зоне.

Об этом говорится в сводке Генштаба Украины.

«Основные усилия враг сосредоточил на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью предотвращения действий нашей авиации, в том числе БпЛА «Байрактар», поддержки действий подразделений с воздуха в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в Черноморской операционной зоне. Нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря», — говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До 27 мая этого года на территории Минского района проводится учебное собрание подразделений территориальной обороны с привлечением находящихся в запасе военнообязанных.

Сохраняется вероятность нанесения подразделениями ВС РФ ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры Украины с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении противник активных действий не предпринимал. На пунктах пропуска и приграничных районах Брянской и Курской областей продолжают содержаться усиленные наряды пограничной службы, а также подразделения ВС России.

В дальнейшем не исключается огневое поражение подразделений наших войск и объектов инфраструктуры в приграничных районах.

На Слобожанском направлении противник концентрирует резервы на территории Белгородской области для ведения боевых действий вблизи государственной границы Украины. Подтверждено развертывание в указанных районах отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Харьковском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск. Усилили группировку за счет перемещения из района восстановления боеспособности подразделений из состава Западного военного округа. Продолжают производить обстрелы военной и гражданской инфраструктуры.

На Изюмском направлении враг осуществлял перегруппировку своих подразделений, пополнял запасы с целью наращивания наступательных возможностей и проводил воздушную разведку с применением БПЛА Орлан-10 с целью уточнения позиций наших войск.

На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны.

В течение последних суток враг активизировал ведение боевых действий. Пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей. Проводил перегруппировку, восполнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, предположительно с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

На Лиманском направлении силами отдельных подразделений из состава 90-й танковой дивизии пытался взять под полный контроль населенный пункт Александровка, а также при поддержке артиллерии закрепиться в северной окраине населенного пункта Шандриголово. Успеха не имел.

На Северодонецком направлении враг пытается овладеть населенным пунктом Рубежное, успеха нет.

На Попаснянском направлении пытается занять позиции в населенном пункте Попасная и взять под контроль участок автодороги Попасная - Бахмут.

Ведет наступление в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха нет, продолжаются бои.

На Кураховском направлении враг пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Новомихайловка, успеха нет.

На Мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Орехово, Гуляйполе, Камышеваха, Ясная Поляна.

На Южнобужском направлении противник силами в 15 батальонных тактических групп пытается удержать занятые позиции. Активных боевых действий не производит. Совершал обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня позиций подразделений украинских войск. Проводил восполнение потерь. Применил армейскую авиацию в районе населенного пункта Карьерное.

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