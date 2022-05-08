Экс-глава КС Литвы: Путина и Лукашенко должен судить новый Нюрнбергский трибунал 9 8.05.2022, 19:55

4,532

Агрессия должна быть наказана.

Экс-глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Желимос считает, что для привлечения к ответственности Путина и Лукашенко за агрессию в Украине нужно создать новый Нюрнбергский трибунал, рассказал он BPN.

— Почему он необходим? Несмотря на то, что есть достаточно различных механизмов — и Международный суд, и Международный уголовный суд, — но нет единого существенного механизма, нет никакого международного суда, обладающего сегодня юрисдикцией над большим злом — агрессией.

По его словам, только оценка преступления агрессии дает повод для оценки идеологии рашизма и оттеснения ее на обочину навсегда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».