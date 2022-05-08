В освобожденных селах Харьковской области после россиян остались сгоревшие танки и вертолеты 1 8.05.2022, 20:16

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Фотофакт.

Украинские правоохранители обнаружили остатки уничтоженной российской боевой техники в освобожденных Вооруженными силами Украины селах Харьковской области, пишет «Новое время».

Фото из Малой Рогани, Бисквитного и Ольховки опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в воскресенье, 8 мая.

В ведомстве сообщили, что населенные пункты Харьковского района посетила группа правоохранителей во главе с прокурором области Александром Фильчаковым для документирования доказательств военных преступлений россиян.

В дальнейшем будут назначены экспертизы с целью получения данных о видах вооружений и боеприпасов, которые применял противник, позиций, с которых велся артиллерийский огонь, а также подсчета нанесенных россиянами убытков в результате этих обстрелов.

В освобожденных селах вместе с прокурорами работала следственно-оперативная группа Службы безопасности Украины, эксперты-взрывотехники Национальной полиции и Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Бойцы 92-й ОМБр ВСУ и добровольцы выбили россиян из села Малая Рогань 25 марта, а 27 марта — освободили Ольховку и Гусаровку. При освобождении Малой Рогани погиб командир добровольческого формирования Фрайкор Георгий Тарасенко. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Георгию Тарасенко звание Героя Украины посмертно.

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