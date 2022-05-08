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Новые санкции США затронут пособников режима Лукашенко

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  • 8.05.2022, 20:24
  • 5,722
Новые санкции США затронут пособников режима Лукашенко

Белый дом вводит новые ограничения.

Вашингтон вводит санкции в отношении российских элит и членов их семей, а также визовые ограничения для российских и белорусских должностных лиц. «Соединенные Штаты ввели около 2600 визовых ограничений для российских и белорусских официальных лиц в ответ на их непрекращающиеся попытки подорвать суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины», — говорится на сайте Белого дома.

США также вводит санкции на восемь руководителей «Сбербанка», двадцать семь топов «Газпромбанка», а также на «Московский индустриальный банк» и его десять дочерних компаний.

Под американские санкции также попали три российских пропагандистских телеканала — «Россия 1», Первый канал и НТВ.

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