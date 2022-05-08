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Лидеры G7 пообещали привлечь Лукашенко и Путина к ответственности

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  • 8.05.2022, 20:32
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Лидеры G7 пообещали привлечь Лукашенко и Путина к ответственности

Страны выступили с заявлением.

Лидеры стран Большой семерки в совместном заявлении пообещали привлечь Путина и архитекторов и соучастников войны против Украины, включая режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия в соответствии с международным правом.

Они подчеркнули, что ни при каких обстоятельствах гражданские лица и лица, не принимающие активного участия в боевых действиях, не могут быть законными целями, говорится в заявлении лидеров G7, которое распространил Белый дом.

"Мы приложим все усилия, чтобы привлечь президента Путина и архитекторов и соучастников этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия в соответствии с международным правом. Для этого мы будем продолжать работать вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру".

Лидеры Большой семерки подтвердили поддержку всех усилий по привлечению к полной ответственности виновных в преступлениях.

"Мы приветствуем и поддерживаем продолжающуюся работу по расследованию и сбору доказательств, в том числе Прокурором Международного уголовного суда, независимой следственной комиссией, созданной по мандату Совета ООН по правам человека, и миссией экспертов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - говорится в заявлении.

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