Украинские авиаторы оттачивают мастерство на оккупантах 8.05.2022, 20:46

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Видеофакт из Донбасса.

В Cети показали видео, как украинские авиаторы оттачивают свое мастерство на оккупантах в Донецкой области.

Видео опубликовал украинский волонтер Юрий Мысягин в "Фейсбуке".

На кадрах видно, как исправно украинский Су-24 оказывает поддержку пехоте и артиллерии.

"Бомбардировщик Су-24 BBC Украины оказывает поддержку с воздуха нашим пехотным и артиллерийским подразделениям, сражающимся на передовой, работая по оккупантам на сверхмалых высотах. Видео показывает военный опыт и мастерство наших боевых пилотов", - отмечается в сообщении под видео.

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