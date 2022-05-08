закрыть
8 мая 2022, воскресенье, 21:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские авиаторы оттачивают мастерство на оккупантах

  • 8.05.2022, 20:46
  • 6,376
Украинские авиаторы оттачивают мастерство на оккупантах

Видеофакт из Донбасса.

В Cети показали видео, как украинские авиаторы оттачивают свое мастерство на оккупантах в Донецкой области.

Видео опубликовал украинский волонтер Юрий Мысягин в "Фейсбуке".

На кадрах видно, как исправно украинский Су-24 оказывает поддержку пехоте и артиллерии.

"Бомбардировщик Су-24 BBC Украины оказывает поддержку с воздуха нашим пехотным и артиллерийским подразделениям, сражающимся на передовой, работая по оккупантам на сверхмалых высотах. Видео показывает военный опыт и мастерство наших боевых пилотов", - отмечается в сообщении под видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников
Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко