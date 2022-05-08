Украинские авиаторы оттачивают мастерство на оккупантах
- 8.05.2022, 20:46
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Видеофакт из Донбасса.
В Cети показали видео, как украинские авиаторы оттачивают свое мастерство на оккупантах в Донецкой области.
Видео опубликовал украинский волонтер Юрий Мысягин в "Фейсбуке".
На кадрах видно, как исправно украинский Су-24 оказывает поддержку пехоте и артиллерии.
"Бомбардировщик Су-24 BBC Украины оказывает поддержку с воздуха нашим пехотным и артиллерийским подразделениям, сражающимся на передовой, работая по оккупантам на сверхмалых высотах. Видео показывает военный опыт и мастерство наших боевых пилотов", - отмечается в сообщении под видео.