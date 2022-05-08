Война ханжества и цинизма Владимир Пастухов

8.05.2022, 21:55

Зачем же весь этот цирк с конями?

Воскресное чтение должно располагать к семейным дискуссиям. Сын со свойственным ему здоровым цинизмом задал мне весьма пикантный вопрос: изменилось бы отношение к войне у значительной части населения России, если бы ее обоснование было бы честным и прямолинейным, без прибамбасов с бегающими по Украине бандеровцами, анти-Россией, денацификацией и “последним боем добра со злом в стакане воды”?

Изменилось бы что-то от того, что 21 февраля 2022 года Президент России просто взял бы и сказал все как есть. Мы – великий имперский народ, но часть своих колоний мы растеряли во время смуты, когда только ленивый не вытирал о нас ноги. В том числе, отползла в сторону и попыталась перебежать к конкурентам Украина – самый ценный камень в нашей имперской короне. Мы пытались за нее потягаться с Америкой и Европой, но проиграли. Сейчас мы сильны, Украина слаба, Америка с Европой не готовы. Это наш последний шанс. Сейчас или никогда. В нашей борьбе с Западом нам нужен этот плацдарм, мы можем его забрать, значит – имеем право и должны это сделать. Ну как-то так или похоже.

И вот что я думаю: ничего бы ровным счетом не изменилось, и большинство в России точно так же, как сегодня, поддержало бы войну, только не ханжески слезливо (спасаем Донбасс и мир от нацистов), а цинично жестко (берем свое по праву сильного). Я думаю, что население и так все прекрасно понимает. Одобрение войны имеет двухслойный характер. Сверху толстый-толстый слой разлюли-малины про украинских нациков и эпическую схватку с Америкой. А под ним – жесткий корж из бородинского имперского сухарика, где про себя все вещи называют своими именами, где прекрасно знают, что никаких нациков нет, но никакого значения это уже не имеет. Именно поэтому я не очень верю, что, если просто отключить пропаганду, то русский ястреб вмиг обернется голубем. Не надо делать из русских людей идиотов – они знают, зачем им нужна эта война.

Тогда зачем же весь этот цирк с конями? Почему нельзя было взять и прямо сказать, что, мол, так и так, идем отвоевывать свои исторические земли обратно. Кстати, многие так и говорят, но как бы неофициально. Мне кажется, дело тут не в желании обеспечить поддержку войне, которой и так в избытке. Если рационально обозначить цели, то можно рационально просчитать и цену вопроса. ОК, гугл, идем "воевать Украину", а во что нам это станет? А стоит ли она того? А если не выйдет, с кого спросим? Рациональное обоснование войны неразрывно связано с ответственностью "за базар". Зато иррациональное обоснование никакой ответственности не предполагает. Кто ж спросит, если дело "святое".

Как это часто бывает в жизни, ханжество – хуже и опаснее цинизма. Циничную войну можно прекратить, руководствуясь еще более циничными соображениями. Ханжеские войны можно вести вечно...

Владимир Пастухов, Telegram

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