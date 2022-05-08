МИД Узбекистана ответил на бредни Лукашенко 4 8.05.2022, 22:06

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Ташкент отреагировал на слова белорусского диктатора.

Недавно Лукашенко заявил, что к так называемому "союзному государству" может присоединиться и Узбекистан.

В заявлении Министерства иностранных дел Республики Узбекистан говорится: "В последнее время некоторые иностранные издания, претендующие на объективность и беспристрастность в освещении событий, продолжают тиражировать необоснованные высказывания отдельных лидеров зарубежных стран относительно расширения "cоюзного государства" и присоединения к нему Республики Узбекистан.

В этой связи вновь заявляем о недопустимости подобных провокационных действий, способных нанести урон дружеским взаимоотношениям Узбекистана с зарубежными партнерами.

Республика Узбекистан в целях обеспечения независимости и суверенитета страны, исходя исключительно из национальных интересов продолжит твердо следовать избранному курсу самостоятельного развития".

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