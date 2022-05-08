Заявление G7: Мы едины с Украиной, чтобы Путин не победил 8.05.2022, 21:55

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Мировые лидеры берут на себя обязательства для помощи Киеву.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) выступили с совместным заявлением по итогам сегодняшнего саммита. Участие в онлайн-встрече принимал и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст заявления, опубликованного Белым домом.

В заявлении G7 осуждается российское вторжение в Украину, а также указывается, что действия российского лидера Владимира Путина "позорят Россию и исторические жертвы ее народа (во Второй мировой войне, - ред.)".

"Большая семерка" и Украина едины в это трудное время в стремлении обеспечить демократическое и процветающее будущее Украины. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить, чтобы президент Путин выиграл войну против Украины. Мы обязаны перед памятью всех тех, кто боролся за свободу во Второй мировой войне, продолжать бороться за нее сегодня, за народ Украины, Европы и мирового сообщества", - говорится в заявлении.

Зеленский

В заявлении упоминается участие во встрече Зеленского, который заявил, что конечной целью Украины в войне является обеспечение полного вывода российских вооруженных сил и техники со всей территории Украины и обеспечение ее способности защитить себя в будущем.

В связи с этим, Украина рассчитывает на международных партнеров в оказании необходимой помощи (оборона, восстановление экономики, экономическая и энергетическая безопасность).

"Украина вступила в переговоры с международными партнерами о механизмах безопасности для жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования", - говорится в заявлении.

G7 и обязательства

Лидеры "Большой семерки" заверили Зеленского в готовности взять на себя дальнейшие обязательства для помощи Украине, чтобы она могла защищать себя сейчас и сдерживать будущие акты агрессии.

Так, страны продолжат оказывать военную и оборонную помощь ВСУ, а также помогут в защите украинских сетей от киберинцидентов и расширят сотрудничество в сфере информационной безопасности.

"Мы будем и впредь поддерживать Украину в повышении ее экономической и энергетической безопасности", - говорится в заявлении.

В ближайшие недели будет увеличена коллективная краткосрочная финансовая поддержка, которая поможет Украине закрыть дефицит финансирования и предоставить базовые услуги населению.

"Мы не пожалеем усилий, чтобы привлечь президента Путина, а также архитекторов и пособников этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия в соответствии с международным правом", - заявили лидеры G7.

Лидеры "Большой семерки" заявляют, что продолжат вводить санкции против режима Путина за неоправданную войну, а также колективно обязуются принять такие меры:

постепенно снижать зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем поэтапного прекращения или запрета импорта российской нефти.

запретить или предотвратить предоставление ключевых услуг, от которых зависит Россия.

вводить санкции против российских банков.

бороться с попытками российского режима распространять свою пропаганду.

вводить санкции против финансовой элиты и членов их семей, которые поддерживают режим Путина.

Кроме того, лидеры "Большой семерки" призывают партнеров предпринять аналогичные меры, чтобы Россия не могла обойти санкции.

Также в заявлении указывается, что развязанная Путиным война против Украины влияет на безопасность глобального энергоснабжения, снабжения удобрениями и продовольствием, а также на функционирование глобальных цепочек поставок в целом.

"Война президента Путина против Украины ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Вместе с ООН мы призываем Россию прекратить блокаду и все другие действия, которые еще больше препятствуют производству и экспорту продуктов питания в Украине...Мы будем наращивать усилия, чтобы помочь Украине сохранить производство с учетом следующего сезона сбора урожая и экспортировать, в том числе по альтернативным маршрутам", - говорится в заявлении.

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