Зеленский познакомил Трюдо со знаменитым украинским псом-сапером Патроном
- 8.05.2022, 22:45
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Фотофакт.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и во время встречи с ним наградил украинских саперов, сообщается в Telegram-канале украинского президента.
"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за свою свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы".
Кроме того, Зеленский в присутствии Трюдо наградил украинских саперов, овладевших канадскими технологиями разминирования. Среди них – знаменитый пес Патрон.