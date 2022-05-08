закрыть
9 мая 2022, понедельник, 1:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский познакомил Трюдо со знаменитым украинским псом-сапером Патроном

  • 8.05.2022, 22:45
  • 6,260
Зеленский познакомил Трюдо со знаменитым украинским псом-сапером Патроном

Фотофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и во время встречи с ним наградил украинских саперов, сообщается в Telegram-канале украинского президента.

"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за свою свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы".

Кроме того, Зеленский в присутствии Трюдо наградил украинских саперов, овладевших канадскими технологиями разминирования. Среди них – знаменитый пес Патрон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников
Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко