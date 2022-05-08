Зеленский познакомил Трюдо со знаменитым украинским псом-сапером Патроном 8.05.2022, 22:45

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Фотофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и во время встречи с ним наградил украинских саперов, сообщается в Telegram-канале украинского президента.

"Канада среди лидеров поддержки Украины в борьбе за свою свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы".

Кроме того, Зеленский в присутствии Трюдо наградил украинских саперов, овладевших канадскими технологиями разминирования. Среди них – знаменитый пес Патрон.

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