Минтруда предлагает некоторым белорусским пенсионерам отказаться от выплат 5 9.05.2022, 7:42

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фото: reuters

Какая сейчас ситуация с бюджетом ФСЗН?

Минтруда недавно предложило некоторым белорусам отказаться на время от пенсии, чтобы в будущем увеличить ее размер. Такая возможность в нашей стране существует не первый год, однако напоминание ведомство вызвало немало вопросов у людей. Один из них — а все ли хорошо с бюджетом ФСЗН, не намечаются ли вопросы по выплате пенсий. Сайт zerkalo.io посмотрел, какая ситуация с исполнением бюджета фонда, сколько денег в него влили, чтобы закрыть «дыру», и на что потратили эти деньги. Часть субвенций ушло на выплату трудовых пенсий.

В первом квартале бюджет государственного внебюджетного ФСЗН по средствам профессионального пенсионного страхования был исполнен с профицитом. То есть доходы превысили расходы. Разница по этому показателю составляет 110,3 млн. рублей.

Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме, заявляют в ФСЗН. Напомним, ранее в Федерации профсоюзов высказывали опасения, что из-за экономических санкций белорусы могут остаться «без пенсий, пособий, образования и здравоохранения, которые в нашей стране финансируются из бюджета».

Расходы фонда за этот период составили 5 млрд. 84,9 млн рублей. Средства расходовали на выплату пенсий, пособий, профессиональных пенсий, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровления и других выплат на соцстрахование.

Доходы бюджета фонда составили 5 млрд. 195,2 млн. рублей. Из них субвенции из республиканского бюджета — на уровне 366 млн рублей.

Куда идут вливания

Основную сумму субвенций из республиканского бюджета — 259,1 млн. рублей — потратили на выплату пособий семьям с детьми, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, соцпенсий, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, а также пенсий проходившим альтернативную службу и членам их семей, отдельных видов доплат.

На выплату трудовых пенсий, пособий, возмещение расходов на выплату пособий по уходу за инвалидом I группы либо за теми, кому больше 80 лет, а также на финансирование мероприятий по занятости населения в январе-марте направили 95,9 млн. рублей.

Остальная сумма субвенций ушла на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов — 11 млн. рублей.

Напомним, в 2018 году власти выступали с критикой исполнения бюджета ФСЗН. Тогда говорилось о том, что за 6 лет дефицит фонда вырос в 9 раз.

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