Чего ждать от Путина? 3 Виктор Андрусив

9.05.2022, 7:44

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Украина уже столько всего пережила, что пугать ее бессмысленно.

Целую неделю я пытаюсь объяснить чего ожидать и чего не ожидать на 9 мая.

Сначала о нескольких важных трендах.

У Путина еще давно заявили: подгонять операцию к конкретным датам не будут. Стратегия Кремля - игра в долгую. В РФ активно нивелируется 9 мая этого года: системные уведомления, что это просто дата, 77-я годовщина, без особых торжеств. Российская пропаганда опровергает информацию об объявлении войны или мобилизации. Это, правда, не отменяет того, что они это могут сделать. Сейчас военная ситуация для РФ не является такой катастрофической. Да, они не достигли своих целей. Ни одной. Но нагребли нашей территории, нанесли нам серьезные потери.

Теперь разберем ключевые угрозы на 9 мая, которые я не предвижу:

1. Путин объявит войну. Этот шаг ставит его в сложную ситуацию. Во-первых, в сознании русских войну надо объявлять только если напали на их страну. Объявить войну за провал спецоперации — сомнительная история. Во-вторых, это публичный провал спецоперации. Народу ежедневно Минобороны РФ рассказывает о тысячах уничтоженных наших танков и сотнях самолетов. Поэтому он не очень поймет, почему после таких побед надо объявлять войну. Это подорвет доверие к телевизору, а в РФ это равно смерти власти.

2. Путин объявит массовую мобилизацию. Но 80% россиян против любых мобилизаций. Чем вооружать эту мобилизационную армаду: снимать с хранения старую технику, винтовки Мосина - тогда в чем ценность этого всего мяса? Мобилизация - это колоссальные затраты. Их надо одеть, кормить, перевезти и тому подобное.

3. Путин нанесет тактический ядерный удар или химический по Киеву. Этот тезис вообще похож на русское ИПСО. Во-первых, почему Путину надо было ждать на 9 мая, когда наилучший момент для этого был, когда под Киевом стояли его войска? Во-вторых, что меняет убийство сотен тысяч мирных людей? Мы сдадимся после такого — нет.

Стратегически, удар тактическим ядерным оружием-это катастрофа для Путина и РФ. Никто в мире не будет иметь с ним дело. Ликвидация Путина станет вопросом выживания мира, поскольку больше не будет никаких гарантий, что он не выстрелит по стране НАТО. Как следствие, нам могут предоставить дальнобойные ракеты и, возможно, тоже тактическое ядерное оружие. Это ситуация самоуничтожения РФ.

Теперь об угрозах, которые я предвижу:

1. Кровавый фейерверк. Такой срок встретил в одной докладной. В Кремле предлагается нанести массированный ракетный удар по всей территории Украины. С этой целью они несколько уменьшили объем обстрелов, чтобы больше выстрелять за один день. К сожалению, 9 мая еще совпадает с их планом разрушать логистику доставки западного оружия на фронт.

2. Политические танцы с Херсоном и ОРДЛО. К сожалению, абсолютно реальной является угроза каких-то присоединений этих территорий к РФ. Не даю этому сценарию много шансов, поскольку Путин отрежет себе путь к переговорам, а последние сообщения показывают, что они все таки хотят иметь окно открытым. Поэтому, в конце концов, есть какая-то эвакуация в Мариуполе. Вероятнее всего, Путин пообещает рассмотреть присоединение этих территорий, или создание какой-то Таврической губернии, как сигнал нам, что лучше сесть за стол переговоров.

3. Провокации против наших граждан на оккупированных территориях. Очевидно, что рашисти будут устраивать "победобесный угар", выгонять на парады, залепить все красными лоскутами и другой бред. Есть серьезный риск, что они устроят атаку на мирных граждан, обвиняя нас.

Но мы должны продолжать верить в нашу победу! Нашу армию, Президента и западную поддержку!

В конце концов, мы уже пережили столько, что пугать нас бессмысленно.

Виктор Андрусив, "Главред"

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