Бойцы батальона Калиновского: Будет новый день победы!2
- 9.05.2022, 8:13
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Украина победит.
Бойцы батальона Калиновского сделали обращение в день победы над фашизмом:
— Сегодня, когда фашизм поднял голову там, где долго кричали, что «мы победили». Сегодня, когда Украина противостоит новому мировому злу, когда Украина оказалась на переднем крае обороны цивилизации, День Победы — совсем другой праздник. И совсем про другое.
Украина победит! И будет новый День Победы над фашизмом, новое 9-е мая!