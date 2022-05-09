Бойцы батальона Калиновского: Будет новый день победы! 2 9.05.2022, 8:13

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Украина победит.

Бойцы батальона Калиновского сделали обращение в день победы над фашизмом:

— Сегодня, когда фашизм поднял голову там, где долго кричали, что «мы победили». Сегодня, когда Украина противостоит новому мировому злу, когда Украина оказалась на переднем крае обороны цивилизации, День Победы — совсем другой праздник. И совсем про другое.

Украина победит! И будет новый День Победы над фашизмом, новое 9-е мая!

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