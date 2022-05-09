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На Донбассе украинские военные уничтожили 20 вражеских танков

  • 9.05.2022, 8:17
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На Донбассе украинские военные уничтожили 20 вражеских танков

Отражены шесть атак оккупантов.

За минувшие сутки на Донбассе украинские военные отразили шесть атак российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил Украины.

Украинские защитники уничтожили 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники противника (в том числе один топливозаправщик).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

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