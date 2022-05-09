Последнее прибежище негодяев 1 Василий Горбатюк

9.05.2022, 8:57

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Мегалакульт Великой Отечественной призван отвлечь внимание людей от той идейной пустоты, среди которой они живут.

Сегодня — День Победы. Праздник, истинный смысл которого исказила диктатура.

На 28-м году правления Александра Лукашенко в Беларуси возбудили дело о геноциде белорусского народа. 27 лет геноцид не беспокоил, но как только Европа вступилась за репрессированных белорусов, вытащили геноцид. И уже не нацисты виноваты в том геноциде, уже целый Запад, вся Европа! Британцы уже виноваты в геноциде и американцы. Ну а поляки, украинцы, литовцы и латыши то нет смысла и говорить.

Путин замахнулся ликвидировать Украину как государство, расчленить на области (а за ними пришла бы очередь и белорусов, также же народ «имени Ленина», в его терминологии), и лукашенковцы дисциплинированно построились на стороне агрессора в новой кровавой империалистической войне, словно сателлиты гитлеровской Германии на стороне Рейха. И «уроки прошлого» не помешали «ровно в четыре часа» ударить ракетами по Киеву.

28 лет руководит Беларусью Александр Лукашенко, и чем он может похвастаться? Страна — одна из беднейших в Европе, политический режим приобрел фашистский характер, мы самая несвободная страна континента, с культурой и языком — катастрофа. Режим не не имеет и проекта будущего. Зато 77 лет назад «мы» — хотя на самом деле не вы — победили. Далекая победа используется для оправдания всего того, среди чего мы живем. И для оправдания ненависти к другим народам, что самое страшное.

Мегалакульт Великой Отечественной призван отвлечь внимание людей от той идейной пустоты, среди которой они живут.

Василий Горбатюк, nashaniva.com

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