закрыть
9 мая 2022, понедельник, 9:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Последнее прибежище негодяев

1
  • Василий Горбатюк
  • 9.05.2022, 8:57
  • 3,004
Последнее прибежище негодяев

Мегалакульт Великой Отечественной призван отвлечь внимание людей от той идейной пустоты, среди которой они живут.

Сегодня — День Победы. Праздник, истинный смысл которого исказила диктатура.

На 28-м году правления Александра Лукашенко в Беларуси возбудили дело о геноциде белорусского народа. 27 лет геноцид не беспокоил, но как только Европа вступилась за репрессированных белорусов, вытащили геноцид. И уже не нацисты виноваты в том геноциде, уже целый Запад, вся Европа! Британцы уже виноваты в геноциде и американцы. Ну а поляки, украинцы, литовцы и латыши то нет смысла и говорить.

Путин замахнулся ликвидировать Украину как государство, расчленить на области (а за ними пришла бы очередь и белорусов, также же народ «имени Ленина», в его терминологии), и лукашенковцы дисциплинированно построились на стороне агрессора в новой кровавой империалистической войне, словно сателлиты гитлеровской Германии на стороне Рейха. И «уроки прошлого» не помешали «ровно в четыре часа» ударить ракетами по Киеву.

28 лет руководит Беларусью Александр Лукашенко, и чем он может похвастаться? Страна — одна из беднейших в Европе, политический режим приобрел фашистский характер, мы самая несвободная страна континента, с культурой и языком — катастрофа. Режим не не имеет и проекта будущего. Зато 77 лет назад «мы» — хотя на самом деле не вы — победили. Далекая победа используется для оправдания всего того, среди чего мы живем. И для оправдания ненависти к другим народам, что самое страшное.

Мегалакульт Великой Отечественной призван отвлечь внимание людей от той идейной пустоты, среди которой они живут.

Василий Горбатюк, nashaniva.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников
Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко