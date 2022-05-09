Боррель предложил использовать замороженные активы ЦБ России для помощи Украине 9.05.2022, 9:07

Жозеп Боррель

На восстановление Украины после войны потребуются сотни миллиардов евро.

Европейские страны должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных активов российского Центробанка и использовании их для восстановления Украины после войны, заявил в интервью Financial Times, опубликованном в понедельник, 9 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Немецкая волна".

"Я очень за, поскольку этот шаг абсолютно логичен", - сказал дипломат. В качестве примера он привел ситуацию с замороженными в США активами Центробанка Афганистана. В феврале этого года миллиарды долларов были изъяты для потенциальной помощи жертвам терроризма и гуманитарной помощи народу Афганистана. "Было бы логично рассмотреть аналогичные действия с резервами России, - указал Боррель. - У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен мне объяснить, почему можно так делать с афганскими деньгами и нельзя с российскими". Европейские страны пока не предпринимали никаких шагов в этом направлении, отмечает FT.

Политический вопрос

По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, к вопросу о возможном использовании российских денег для восстановления Украины нельзя относиться легкомысленно, поскольку это требует изменения американского законодательства и делать это можно лишь "в координации с союзниками", пишет FT.

Жозеп Боррель подчеркнул, что вопрос оплаты восстановления Украины - один из ключевых на повестке дня. Для этого потребуется "невероятная сумма денег", а основное бремя при этом ляжет на страны Евросоюза. Суммы, собранные на конференциях доноров, - это капля в море, потому что восстановление Украины обойдется в сотни миллиардов евро, сказал Боррель.

Президент США Джо Байден ранее предложил продать активы российских миллиардеров и использовать вырученные деньги, напоминает FT. Эту идею на прошлой неделе поддержал и президент Европейского совета Шарль Мишель. Сейчас, пишет издание, чиновники Еврокомиссии изучают юридические способы осуществить ее.

Сотни миллиардов на восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль оценивали стоимость восстановления украинской экономики и инфраструктуры после российского вторжения в 600 млрд долларов. Первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин рассказывал, что Киев вместе с западными партнерами уже разрабатывает механизм использования для этих целей 415 млрд долларов из замороженных активов российского Центробанка.

До войны Россия скопила в качестве золотовалютных резервов ЦБ рекордные 643 млрд долларов США. По оценкам западных аналитиков, в рамках санкций за вторжение в Украину было заморожено порядка двух третей этой суммы. Министр финансов России Антон Силуанов говорил, что замороженными оказались порядка 300 млрд долларов.

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