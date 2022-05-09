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Боррель предложил использовать замороженные активы ЦБ России для помощи Украине

  • 9.05.2022, 9:07
Боррель предложил использовать замороженные активы ЦБ России для помощи Украине
Жозеп Боррель

На восстановление Украины после войны потребуются сотни миллиардов евро.

Европейские страны должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных активов российского Центробанка и использовании их для восстановления Украины после войны, заявил в интервью Financial Times, опубликованном в понедельник, 9 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Немецкая волна".

"Я очень за, поскольку этот шаг абсолютно логичен", - сказал дипломат. В качестве примера он привел ситуацию с замороженными в США активами Центробанка Афганистана. В феврале этого года миллиарды долларов были изъяты для потенциальной помощи жертвам терроризма и гуманитарной помощи народу Афганистана. "Было бы логично рассмотреть аналогичные действия с резервами России, - указал Боррель. - У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен мне объяснить, почему можно так делать с афганскими деньгами и нельзя с российскими". Европейские страны пока не предпринимали никаких шагов в этом направлении, отмечает FT.

Политический вопрос

По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, к вопросу о возможном использовании российских денег для восстановления Украины нельзя относиться легкомысленно, поскольку это требует изменения американского законодательства и делать это можно лишь "в координации с союзниками", пишет FT.

Жозеп Боррель подчеркнул, что вопрос оплаты восстановления Украины - один из ключевых на повестке дня. Для этого потребуется "невероятная сумма денег", а основное бремя при этом ляжет на страны Евросоюза. Суммы, собранные на конференциях доноров, - это капля в море, потому что восстановление Украины обойдется в сотни миллиардов евро, сказал Боррель.

Президент США Джо Байден ранее предложил продать активы российских миллиардеров и использовать вырученные деньги, напоминает FT. Эту идею на прошлой неделе поддержал и президент Европейского совета Шарль Мишель. Сейчас, пишет издание, чиновники Еврокомиссии изучают юридические способы осуществить ее.

Сотни миллиардов на восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль оценивали стоимость восстановления украинской экономики и инфраструктуры после российского вторжения в 600 млрд долларов. Первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин рассказывал, что Киев вместе с западными партнерами уже разрабатывает механизм использования для этих целей 415 млрд долларов из замороженных активов российского Центробанка.

До войны Россия скопила в качестве золотовалютных резервов ЦБ рекордные 643 млрд долларов США. По оценкам западных аналитиков, в рамках санкций за вторжение в Украину было заморожено порядка двух третей этой суммы. Министр финансов России Антон Силуанов говорил, что замороженными оказались порядка 300 млрд долларов.

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