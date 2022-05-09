В Украине оккупанты расстреляли около 20 своих автомобилей, чтобы не ехать на фронт

В Украине оккупанты расстреляли около 20 своих автомобилей, чтобы не ехать на фронт1
- 9.05.2022, 9:28
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Моральное состояние российских солдат постоянно ухудшается.
В украинском городе Пологи Запорожской области российские оккупанты расстреляли около 20 своих автомобилей, чтобы не ехать на линию фронта.
Как сообщает пресс-служба Запорожской ОВА, в расстреле оккупанты обвинили представителей движения сопротивления на временно оккупированной территории региона.
Также в ОВА рассказали, что морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким.
Отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство.
Подразделения россиян жалуются на неэффективность атак на позиции сил обороны Запорожского края в районе Гуляйполя.