В Украине оккупанты расстреляли около 20 своих автомобилей, чтобы не ехать на фронт 1 9.05.2022, 9:28

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Моральное состояние российских солдат постоянно ухудшается.

В украинском городе Пологи Запорожской области российские оккупанты расстреляли около 20 своих автомобилей, чтобы не ехать на линию фронта.

Как сообщает пресс-служба Запорожской ОВА, в расстреле оккупанты обвинили представителей движения сопротивления на временно оккупированной территории региона.

Также в ОВА рассказали, что морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким.

Отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство.

Подразделения россиян жалуются на неэффективность атак на позиции сил обороны Запорожского края в районе Гуляйполя.

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