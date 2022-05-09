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Сколько ветеранов Второй мировой войны живет в Минске

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  • 9.05.2022, 9:35
Сколько ветеранов Второй мировой войны живет в Минске

Счет идет на сотни.

По данным на 1 мая 2022 года в Минске живет 643 ветерана Второй мировой войны. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Среди ветеранов — 338 участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 203 награжденных орденами и медалями тружеников тыла; 99 защитников и жителей блокадного Ленинграда; 3 работавших на военных объектах.

Также в Минске живет 1347 человек, пострадавшим от последствий войны. Речь о бывших узниках фашистских концлагерей, тюрем, гетто и др.

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