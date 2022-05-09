В Минске изменено движение транспорта 9.05.2022, 9:55

2,062

На каких участках будет ограничена остановка и стоянка транспорта?

В Минске движение транспорта сегодня будет остановлено на проспекте Независимости от улицы Ленина до улицы Козлова и улицах Киселева и Захарова на время шествия до площади Победы и вечером.

Шествие состоится с 11:00 до 12:00.

Вечером проспект закроют для движения с 21:30 до 23:00.

Кроме того, движение транспорта может быть изменено или ограничено вечером возле точек города, где пройдет фейерверк: возле парка Янки Купалы, парка Павлова, на набережной в Дроздах, в парке имени Уго Чавеса в Каменной Горке, на площадках у «Чижовка-Арены» и Национальной библиотеки. Также на этих участках будет ограничена остановка и стоянка транспорта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».