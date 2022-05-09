Посещение лесов ограничили почти по всей Минской области 5 9.05.2022, 10:10

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Как правило, основание для запрета — жаркая погода без дождей.

С наступлением тепла посещение лесов ограничено в Минской области, кроме Мядельского и Логойского районов, пишет OL.

В других регионах также введены запреты или ограничения. Исключение — Витебская область. Там по состоянию на 8 мая посещать леса можно во всех районах этого региона. Полный запрет пока действует только в семи районах страны: Дрогичинском, Калинковичском, Мозырском, Наровлянском, Брагинском, Лоевском и Гомельском. В Могилевской области почти нет ограничений, кроме Хотимского и Костюковичского районов.

Местные власти запрещают посещать леса, чтобы предотвратить лесные пожары. Как правило, основание для запрета — жаркая погода без дождей. Если в районе введен не полный запрет, а ограничения, то подробности можно узнать только в местном лесхозе или исполкоме. Полный запрет подразумевает, что можно пользоваться отдельными дорогами для проезда домой или к даче, но в лесу нельзя не только разводить костры, а даже просто гулять. Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (до 384 рублей). Если причинен ущерб — то до 30 базовых (до 960 рублей).

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