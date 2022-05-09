Британская разведка: РФ потратила в Украине свои запасы высокоточных ракет 4 9.05.2022, 10:13

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В начале войны в России хвастались «хирургически точной артиллерией», но и здесь все пошло не по плану.

Вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить точные удары в масштабе, отмечает разведка Министерства обороны Великобритании. В частности, Россия подвергла украинские города интенсивной и неизбирательной бомбардировке, почти не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения, пишет zn.ua.

Аналитики напоминают, что в начале своего вторжения в Украину Россия публично хвасталась способностью наносить хирургические удары и наносить выборочный ущерб. В частности, в РФ заявляли, что украинские города будут в безопасности во время бомбардировок.

«Однако поскольку конфликт продолжает разрушать российские довоенные ожидания, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, значительно иссякли. Это заставило их использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, менее надежные, менее точные и легче перехватываемые», - отмечают в британской разведке.

По их прогнозам Россия, вероятно, будет пытаться заменить высокоточное вооружение, которое она уже потратила.

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