Россия «бракует» мясо и молоко из Беларуси 9.05.2022, 10:18

4,838

Рост числа нарушений совпал по времени с возобновлением поставок продукции ряда белорусских предприятий в РФ.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) обеспокоена увеличением числа нарушений при поставках животноводческой продукции из Беларуси, пишет belmarket.by.

В последнее время Россельхознадзор при проведении лабораторного анализа ввозимой из РБ на территорию России продукции фиксирует большое количество нарушений и несоответствий нормам и требованиям законодательства. В результате Служба вынуждена «браковать» белорусские мясо и молоко, не допуская часть товаров на потребительский рынок.

Так, в апреле текущего года в рамках мониторинга продукции животноводства, поступившей в Российскую Федерацию из Беларуси, было выявлено 45 несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС. Данный показатель почти в три раза превышает количество выявленных нарушений законодательства в первом квартале 2022 года (16 выявлений).

Россельхознадзор сообщил, что нарушения требований безопасности были выявлены в молочной и птицеводческой продукции, а также в говядине. Кроме того, установлен факт наличия незаявленных производителем на этикетке сырьевых компонентов. Например, в замороженных жилованных говяжьих блоках найдены ДНК свиньи.

Учитывая рост числа нарушений, Россельхознадзор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь с просьбой усилить контроль за соблюдением установленных требований Евразийского экономического союза при экспортных поставках продукции в Россию.

Следует отметить, что рост числа нарушений совпал по времени с возобновлением поставок продукции ряда белорусских предприятий в Российскую Федерацию.

Так, с 6 марта 2022 года Россельхознадзор снял ограничения на поставки кормов, мясной и молочной продукции для 19 предприятий Беларуси. В число предприятий, которым разрешили вновь осуществлять поставки в РФ, вошли:

Предприятия-производители молочной продукции:

Полесский производственный участок ОАО «Милкавита» (цельномолочная продукция, сыворотка концентрированная);

Светлогорский филиал ПУП «Калинковичский молочный комбинат» (масло, цельномолочная продукция, сыворотка концентрированная);

СООО «Верхний луг» (сухие молочные продукты);

ОАО «Октябрьский завод СОМ» (сухие молочные продукты);

СОАО «Беловежские сыры» (сухие молочные продукты, сыворотка концентрированная);

ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» (сухие молочные продукты);

Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (масло);

СООО «Данон Шклов» (цельномолочная продукция);

ОАО «Молоко», г. Витебск (масло, цельномолочная продукция, сухие молочные продукты, сыворотка концентрированная).

Предприятия-производители мясной продукции:

ОАО Птицефабрика «Рассвет», отделение Якимова Слобода (производство мяса птицы, полуфабрикатов и субпродуктов из нее);

ОАО Птицефабрика «Рассвет» (убой, разделка птицы, готовые мясные изделия из птицы);

ООО «Мясокомбинат Ляховичи» (убой КРС, производство полуфабрикатов из мяса, блоки жалованные (говядина);

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (убой сельскохозяйственных животных, производство и хранение мяса (говядина, свинина, птица, конина), готовая мясная продукция);

ООО «Мясоопт» (разделка и производство мясных полуфабрикатов, блоков);

«Солигорская пицефабрика» (производство мяса птицы, яйцо пищевое);

РДСУП «Белоруснефть-Особино» (производство мяса птицы, полуфабрикатов и субпродуктов из мяса птицы, яиц, непищевой продукции птицеводства (яйцо инкубационное, суточные цыплята).

Кроме того, с 19 марта 2022 года под гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства РБ были отменены ограничения на поставки животноводческой продукции с трех белорусских предприятий в режиме усиленного лабораторного контроля по ранее выявленным несоответствиям.

Разрешение вновь поставлять продукцию на российский рынок получили ОАО «1-ая Минская птицефабрика», ОАО «Птицефабрика Городок», ОАО «Минский мясокомбинат».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».