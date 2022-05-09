Ученые рассказали, как дольше сохранить молодость организма 4 9.05.2022, 10:26

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Они дали важные рекомендации.

Ресурс нашего организма, который отмеряют такие части ДНК как теломеры, рассчитан на 120 лет жизни. А значит, для того чтобы замедлить процесс старения своего организма очень важно заботится о их состоянии, пишет medicina.ua.

Теломерами являются повторяющиеся последовательности нашей ДНК, которые расположены на концах хромосом. Каждый раз в момент деления клеток теломеры укорачиваются. Данный процесс приводит к старению клеток, а затем и к их гибели. Накопление клеток утративших способность к делению, в значительной мере повышает риск возникновения разного рода заболеваний.

Фермент под названием теломераза способен восстанавливать укороченную ДНК. У взрослых людей он практически бездейственен, но довольно активен в клетках эмбрионов и злокачественных опухолей.

Такие пагубные возрастные изменения организма как заболевания сердечно-сосудистой системы, дегенерация хрящевых тканей, ожирение и диабет неразрывно связанны с укорочением теломер.

Влияние стрессов на здоровье

Исследования показали, что люди которые имеют укороченные теломеры, менее выносливы, легко поддаются простудным заболеваниям и их кожа менее эластична. То, что продолжительность нашей жизни напрямую зависит от стресса – неопровержимых факт, так как нервное напряжение в значительной мере ускоряет процесс стирания теломеров. Длительное стрессовое состояние и хронические депрессии приводят к ускоренному изнашиванию клеток организма.

Питание для теломер

Восстановить жизнедеятельность теломер, помогают правильное сбалансированное питание, которое обязательно должно включать полиненасыщенные жирные кислоты и витамины, а также, умеренные физические нагрузки. Процессы поддерживающие теломеры, происходят за счет подпитки витаминами В6, В12 и фолиевой кислоты.

Ваш ежедневный рацион должен включать серосодержащие белки, молочные продукты, мясо, яйца, бобовые зерновые и орехи. Особенно важны в этом списке яйца, так как они являются наиболее богатым источником холина. А достаточное количество антиоксидантов способно замедлить износ всего организма, самыми доступными из них являются витамины Е и С.

Обеспечив свой организм полноценным набором поддерживающих веществ, вы не только продлите свою жизнь, но и сможете обезопасить себя от онкологических заболеваний.

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