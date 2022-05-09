На Юге Украины ВСУ сорвали попытку вывести группу разведки врага и уничтожили 51 оккупанта 2 9.05.2022, 10:28

5,820

Также защитники Украины уничтожили много вражеской техники.

За минувшие сутки на Херсонском и Николаевском направлениях существенных изменений в позициях на линии столкновения не произошло. При этом защитники Украины вовремя обнаружили и сорвали попытку противника вывести группу разведки. В результате боя со стороны врага есть убитый, раненый и пленный.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

"Ударив в начале суток системами залпового огня по Николаеву, враг продолжал терроризировать другие южные регионы ракетными ударами в течение всего дня. Над Херсонской и Одесской областями были сбиты беспилотные разведчики Орлан-10 и ударный носитель ракет Форпост соответственно", - говорится в сообщении.

Одесскую область враг в течение суток атаковал ракетами 9 раз, преимущественно с применением авиации. Шесть ракет были уничтожены силами противовоздушной обороны.

В результате ударов была повреждена электроподстанция и газопровод, разрушены несколько частных домов и повреждены зоны отдыха. Есть пострадавшие.

Потери армии РФ за сутки составили:

51 оккупант;

2 реактивные системы залпового огня;

танк;

зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С;

2 БПЛА,

вертолет.

"Получено подтверждение о потерях врага накануне – это еще 56 рашистов, еще 3 реактивных системы залпового огня, 3 БТРа, 2 единицы автомобильной техники, а также существенно поврежден радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс Зоопарк 2", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».