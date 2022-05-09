Что известно о проблемах со здоровьем Лукашенко

Что известно о проблемах со здоровьем Лукашенко17
- 9.05.2022, 10:41
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Ковид и внезапные исчезновения.
В последнее время Лукашенко дает немало поводов обсуждать его здоровье – вольно или невольно.
Udf.by рассказывает, что известно о состоянии здоровья 67-летнего диктатора.
Проблемы со зрением
Еще 10 лет назад Александра Лукашенко по оплошности телевизионщиков показывали в одном кадре с очками, хотя диктатор публично их не носил.
Здоровье Лукашенко: чем серьезно болел, какие операции делал, какие проблемы не решил
Впоследствии политик вполне мог сделать себе коррекцию зрения, но последняя информация поставила этот вариант под сомнение. На прошлой неделе в кадр случайно попали «шпаргалки» в руках Лукашенко: они были сделаны огромным шрифтом.
Проблемы с коленями
В 1990-х Лукашенко еще любил поиграть в футбол, но затем полностью сосредоточился на хоккее. Причина заключалась в серьезной травме.
«Мне полколена вырезали, то прыгать на поле было уже тяжело», — признавался Лукашенко.
Это была не единственная его операция. В 2014 году Наталья Эйсмонт рассказала государственным телеканалам, что Лукашенко сделали операцию на коленном суставе:
«Причиной операции стала спортивная травма, полученная во время одной из тренировок по хоккею».
В последние годы в сети было опубликовано несколько видео, на которых Лукашенко с трудом передвигался.
Проблемы с лицом
Лукашенко рассказывал, какой ценой ему далось увлечение хоккеем:
«Часто привожу пример, если вы внимательно приглядитесь, у меня один глаз отличается от другого. Четыре раза мне шили лицо в больнице. А что швов не видно ― хорошо работают доктора! Последний раз так лоб рассекли клюшкой – шесть швов наложили».
И вот новый случай. Месяц назад во время матча Лукашенко получил клюшкой по лицу – да так, что ему пришлось оказывать первую помощь. После нее политик появился с пластырем на подбородке.
По лицу Лукашенко случайно заехал Артем Пучковский, бывший воспитанник минской «Юности» и менеджер Top Toys, импортера и дистрибьютора детских игрушек.
Дважды переболел ковидом
Вначале пандемии Лукашенко называл коронавирус «психозом». Но летом 2020 года, незадолго до президентских выборов, сам подхватил COVID-19. Насколько тяжело политик переносил болезнь, было видно по его послании народу и парламенту: Лукашенко говорил охрипшим голосом и сильно потел. Выступление получилось не традиционно коротким для него.
В тот же период времени на одном из совещаний Лукашенко был с забинтованной рукой – предположили, что из-за катетера.
Уже в начале 2022 года Лукашенко заявил, что второй раз переболел коронавирусом, на этот раз после заражения «омикрон»-штаммом.
Загадочные «исчезновения» Лукашенко
Если изучить рабочий график Лукашенко, то окажется, что по средам как правило с ним не проводится публичных мероприятий. Чаще всего пресс-служба сообщает, что Лукашенко в этот день подписал какие-то документы или поздравления.
Так где политик проводит среды? Одна из догадок – в этот день Лукашенко проходит медобследование, заботясь о своем здоровье.
Однажды на совещании с врачами политик сказал доктору медицинских наук Людмиле Макариной-Кибак:
«Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно».
А недавно Лукашенко сообщил, что среди задержанных травматологов оказался и «лечащий врач президента»:
«Я очень огорчен этим фактом, но закон есть закон — он един для всех».