Генштаб ВСУ назвал потери России с начала войны 9.05.2022, 10:46

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Фото: Reuters

За сутки уничтожено еще 150 противников.

Украинские войска с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 25,6 тыс. оккупантов.

За сутки уничтожено еще 150 противников, говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в «Фейсбуке».

Также ликвидированы: танков - 1 тыс. 145 (+15) единиц, боевых бронированных машин - 2 тыс. 764 (+23), артиллерийских систем - 513 (+4), реактивных систем залпового огня - 185 (+6).

Средств противовоздушной обороны - 87 (+1), самолетов - 199, вертолетов - 158 (+2), автомобильной техники и автоцистерн - 1 тыс. 970 (+9), кораблей/катеров - 12, беспилотники оперативно-тактического уровня - 377 (+17).

Кроме того, была уничтожена 41 единица спецтехники (+2) и 94 (+2) крылатые ракеты.

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