«Белорусская Швейцария»: Что посмотреть и чему удивиться в Великой Кракотке? 10 9.05.2022, 10:49

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Фото: Никита ПАСТУХОВ

Вариант интересного путешествия на один день.

Журналист intex-press.by Никита Пастухов направился в место не особо известное для туристов – деревню, которую великий белорусский писатель Владимир Короткевич называл «адной з найпрыгажэйшых вёсак, што яму давялося бачыць за ўсё жыццё» и прозвал её «белорусской Швейцарией». Это Великая Кракотка расположенная в лесах на стыке Слонимского, Волковысского и Пружанского районов, которая поражает своим природным ландшафтом и имеет давнюю историю.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Как добраться

Великая Кракотка находится в примерно в 30 километрах на юго-запад от Слонима. Добираться сюда лучше всего на автомобиле, но можно доехать на дизель-поезде до станции Озерница, взяв с собой велосипед, и потом прокатиться до Великой Кракотки.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Что посмотреть

Великая Кракотка (была еще и Малая Кракотка) кроме обворожительной природы имеет давнюю и великую историю. Впервые деревня упоминается в 16 веке.Во времена Великого Княжества Литовского Кракотка была боярской деревней, и ее жители были панцирными боярами. Бояре в ВКЛ – отличались от бояр Московского государства.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

На наших землях боярами называли привилегированную часть крестьян, на которых возлагалось гораздо меньше повинностей, чем на остальных крестьян. Бояре ВКЛ несли военную службу на коне и должны были уметь пользоваться тяжелыми («панцирными») доспехами. Кроме этого они выполняли различные поручения владельцев (охрана дорог, гонцы). Это все продолжалось до включение этих земель в состав Российской империи. Статус бояр у жителей Кракотки окончательно забрали в 1829 году.

Главной архитектурной достопримечательностью Великой Кракотки является построенный на горе православный храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный немецкими мастерами в 1883 году.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Храм проработал до начала 1960-х, пока не был закрыт советскими властями. Святыню вернули верующим в 1991 году, а в 2002 году рядом с церковью поселились монахи, которые в 2009 году основали здесь мужской монастырь. Храм теперь виден практически с любой точки деревни и добавляет красоты местным просторам. Также стоит отметить, что к храму расположенному на горе ведет лестница, что только добавляет святыне антуража.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Также возле церкви находится старое православное кладбище с каплицей, которое когда-то было униатским. И сейчас, любителям готики и старины, можно туда зайти, о поразмышлять о вечности…

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Рядом с Великой Кракоткой течет река с запоминающимся название Иорданка, а неподалеку от нее находится святой источник названный в честь Иоанна Крестителя. Воду из источника называют целебной, и многие паломники приезжающие в монастырь, обязательно заезжают «на крыничку».

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Неподалеку от деревни у дороги на Слоним находится республиканский геолого-геоморфологический памятник природы “Кракотская гряда”, которая образовалось еще около 200 тысяч лет назад во время Ледникового периода.

Рядом находиться и камень-великан “Камлыга Кракотская”.

Фото: Никита ПАСТУХОВ

Где перекусить

Все-таки Великая Кракотка это достаточно удаленная от райцентра деревня, потому найти здесь пиццерию будет проблематично. Потому советуем взять еду с собой и перекусить на природе, ели будет хорошая погода.

Швейцарские пейзажи Великой Кракотки очень фотогеничны, потому в этом отделенном уголке Слонимщины любители красивых найдут много красивых мест.

Итог

Сюда можно приехать, чтобы отдохнуть от городской суеты и собраться с мыслями. Да и “швейцарские холмы” на землях бояр Великого Княжества Литовского придутся по душе даже повидавшим многое путешественникам. Плюс воздух там очень чистый, а вода из крыницы вкусная.

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