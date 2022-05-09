Путин не захотел показывать свою авиацию на параде 23 9.05.2022, 10:54

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Воздушная часть парада в Москве была отменена якобы из-за погоды.

Утром 9 мая перед началом парада войск РФ стало известно, что в этом году в Москве не покажут авиацию.

Что интересно – в прошлые годы Кремль тратил миллиарды на то, чтобы разгонять тучи над российской столицей, чтобы провести воздушную часть парада, обращает внимание "Украинская правда".

6 мая Минобороны РФ заявило, что в параде примут участие сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160 и впервые с 2010 года командный самолет Ил-80 "судного дня", который может перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны.

В тот же день 6 мая синоптики уже знали о том, что 9 мая будет дождь и "необходимо будет активное влияние на погоду".

То ли Кремль экономил деньги на разгоне облаков, то ли просто не готов к воздушному параду – неизвестно.

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