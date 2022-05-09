Аэродром под Гомелем продолжают обустраивать российские и белорусские военные 15 9.05.2022, 11:42

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В Зябровке появилось скопление новой техники.

На аэродроме в Зябровке жители Гомельского района продолжают замечать российскую и белорусскую военную технику.

Для того, чтобы посмотреть, что происходит на самом аэродроме после вывода российских вертолетов, «Флагшток» изучил доступные космические снимки проекта Sentinel-hub.

На фотоснимках, сделанных из космоса можно заметить, что территория аэродрома продолжает изменяться. На зеленой зоне между взлетно-посадочной полосой ведутся земляные работы, изменяется рельеф и растительность.

Радарная съемка показывает появление новых массивных объектов на ВПП. Кроме известных там комплексов ПВО, появилось скопление новой техники.

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