Аэродром под Гомелем продолжают обустраивать российские и белорусские военные

Аэродром под Гомелем продолжают обустраивать российские и белорусские военные15
- 9.05.2022, 11:42
- 12,964
В Зябровке появилось скопление новой техники.
На аэродроме в Зябровке жители Гомельского района продолжают замечать российскую и белорусскую военную технику.
Для того, чтобы посмотреть, что происходит на самом аэродроме после вывода российских вертолетов, «Флагшток» изучил доступные космические снимки проекта Sentinel-hub.
На фотоснимках, сделанных из космоса можно заметить, что территория аэродрома продолжает изменяться. На зеленой зоне между взлетно-посадочной полосой ведутся земляные работы, изменяется рельеф и растительность.
Радарная съемка показывает появление новых массивных объектов на ВПП. Кроме известных там комплексов ПВО, появилось скопление новой техники.