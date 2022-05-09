Сколько стоит техника, которую уничтожили ВСУ на острове Змеиный 2 9.05.2022, 11:07

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Счет идет на десятки миллионов долларов.

Захват российскими оккупантами украинского острова Змеиный в Черном море принес им, по большей части потери, поскольку остров находится на значительном удалении от сил РФ. Как подсчитало Defense Express, потери российской армии на Змеином уже превысили 74 млн долларов, отмечает "Зеркало недели. Украина".

Уничтожение ракетного крейсера "Москва" позволило значительно свободнее в этой зоне действовать Bayraktar TB2. Как следствие, хронология потерь армии РФ на острове Змеиный выглядит примерно так:

26 апреля: ЗРК "Стрела-10"

30 апреля: ЗРК "Стрела-10", три ЗУ-23-2, машину связи

2 мая: два десантно-штурмовых катера типа "Раптор"

7 мая: десантный катер проекта 11770 "Серна", два ЗРК "Тор", неопределенные потери после бомбового удара

8 мая: вертолет Мы-8 и еще два десантно-штурмовых катера типа "Раптор"

Также до сих пор неизвестны потери противника из-за мощного бомбового удара украинскими самолетами, который задел склады с боеприпасами и привел к значительному количеству оккупантов на полуострове.

"Таким образом потери в технике для рашистов составляет как минимум семь средств противовоздушной обороны, пять катеров, один вертолет и одну машину связи. Общая стоимость этой техники рассчитаем по методу восстановления боеспособности, когда учитывается цена замены единицы новой. В денежном эквиваленте общие потери рашистов на Змеином составляют ориентировочно от млн долларов: 78 млн долларов", - указывают исследователи.

В частности, уничтожено:

четыре катера "Раптор" обойдутся в 8,4 млн долларов

десантный катер "Серна": ориентировочная приблизительная стоимость на аналогичные десантные катера: 7 млн долларов

два ЗРК "Тор": ориентировочная стоимость 50 млн долларов

два ЗРК "Стрела-10": не производится, ориентировочная стоимость современной замены, ЗРК "Птицелов", суммарно 6-8 млн долларов

вертолет Мы-8: 4,5 млн долларов.

При этом не учтен ущерб от потери личного состава, более мелкого вооружения и оборудования, а также последствия бомбового удара.

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