Работники известного российского пропагандистского сайта взбунтовались 9 9.05.2022, 11:22

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Они написали, что Путин «развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть».

В полночь 9 мая на сайте Lenta.ru, одном из самых известных в России пропагандистских сайтов, появилась статья «Войной легче прикрыть провалы в экономике». Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть

«Президент России Владимир Путин несет полную ответственность за бессмысленную и кровавую войну против Украины. Руководствуясь надуманными предлогами об угрозах России, глава государства ввергнул два соседних народа в войну, в которой не будет победителей — только проигравшие. Решение президента обойдется для страны изоляцией, нищетой и откатом в те самые 90-е, которыми Путин так любит пугать россиян. За более чем 20 лет своего правления глава государства превратился в диктатора, который начал верить в теории заговора и потерял связь с реальностью. Прямо сейчас Путин лишает будущего миллионы россиян и забирает жизни ни в чем неповинных украинцев. Владимир Путин должен немедленно остановить войну и уйти в отставку», — говорится в тексте.

Авторами этой статьи названы руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

Также появился ряд других статей с критическими заголовками. На данный момент они недоступны.

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