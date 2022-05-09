Режим попал в долговую яму 9.05.2022, 11:38

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Есть огромные проблемы с выплатой внешних займов.

Проблема внешних займов стала наиболее острой. Беларуси попросту негде их брать в нынешней политической ситуации. А оплату прошлых никто не отменял – погашать приходится, пишет Telegram-канал «Нашы грошы».

Внешний государственный долг нашей страны на 1 апреля 2022 года составил 17 755,7 млн долларов.

Погашение внешних государственных займов сейчас выглядит так:

Показатели привлечения внешних государственных займов тоже не радуют:

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